Mana cereasca pentru Iohannis: inca doua case la final de mandat!

Fostii presedinti ai Romaniei au fost daruiti cu inca o locuinta gratuita, una in care ei sa poata lucra in continuare.

Pentru binele tarii, evident. Conform legii, fostii sefi de stat beneficiau pana acum, la terminarea mandatului, doar de o resedinta pusa la dispozitia lor pe intreaga durata a vietii. O modificare a legii, prin ordonanta de urgenta, le ofera acum fostilor nostri presedinti inca o locuinta de protocol special destinata amenjarii unui cabinet de lucru, unul dotat cu un consilier si un secretar. Ceea ce inseamna ca Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu vor avea in curand la dispozitie cate doua case gratis, favoare de care se va bucura, cu adevarat, data fiind pasiunea sa pentru cat mai multe imobile in dotare, si Klaus Iohannis atunci cand va incheia capitolul Cotroceni. Ca o favoare in plus, completarile proaspat aduse legii instituie si posibilitatea folosirii gratuite de catre fostii sefi de stat, pentru o perioada de un an, a unei alte case a RAAPPS-ului in cazul in care imobilul repartizat pe post de resedinta viagera post-prezidentiala are nevoie de ”reparatii semnificative”. Ce-i drept, aceasta facilitate vine la pachet si cu o conditie: locuinta provizorie nu poate avea o suprafata mai mare de 200 de metri patrati.