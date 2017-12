Mama lui Elton John a murit. Cantaretul a facut tristul anunt

Cunoscutul artist trece prin momente deosebit de grele, dupa ce a pierdut-o pe cea care i-a dat viata.

De altfel, Elton John a ales sa isi anunte fanii, prin intermediul unei retele de socializare, despre plecarea din aceasta lume, in dimineata zilei de luni, a mamei sale. Sheila Farebrother avea 92 de ani. “Abia ce-o vazusem lunea trecuta si sunt in soc. Drum lin Mama. Multumesc pentru tot. O sa-mi fie tare dor de tine. Cu dragoste, Elton” -suna mesajul ce apare pe pagina oficiala de Facebook a artistului in varsta de 70 de ani, pe care interpretul a postat si o fotografie in care apare alaturi de cea care i-a dat viata.

La un moment dat, presa britanica amintea ca, dupa ce nu isi mai vorbisera ani la rand, cantaretul si mama sa se impacasera.

sursa foto: Facebook/Elton John