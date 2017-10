Mama frumoaselor

Frunusetea surorilor Bela si Gigi Hadid sunt este recunoscuta in toata lumea. In imagine se afla mama, 53 de ani, a celor doua vestite surori, pe nume Yolanda Haddid. Practic, Yolanda a deschis intrarea numelui Hadid in complicata si sclipitoarea lume a modei haute-couture.