Malta: recompensa de 1 milion de euro in cazul jurnalistei asasinate

Orice informatie despre cei care au planuit asasinarea celei mai cunoscute ziariste de investigatii din Malta, Daphne Caruana Galizia, va fi platita cu 1 milion de euro. A trecut o saptamana de cand o jumatate de kilogram de explozibil Semtex a spulberat masina in care se afla Caruana Galizia, chiar langa locuinta sa, caroseria arsa a automobilului fiind aruncata de suflu pe un camp din apropiere. Articolele ziaristei despre implicarea unor oficiali importanti din guvern in fapte de coruptie, inclusiv a premierului Joseph Muscat, au provocat alegeri anticipate in tara, iar apropiati ai Caruanei Galizia l-au acuzat pe Muscat ca ar fi autorul moral al asasinatului. Galizia a scris ca o firma al carei nume apare in scandalul ‘Panama Papers’, Egrant Inc., este detinuta de sotia premierului, Michelle Muscat, care ar fi primit bani de la una dintre fiicele presedintelui azer Ilham Aliyev, prin intermediul unei companii infiintate de Mossack Fonseca, firma de avocatura aflata in centrul scandalului ‘Panama Papers’. Ulterior, cei trei fii ai jurnalistei(Matthew, Andrew si Paul Caruana Galizia) au anuntat cerut demisia lui Joseph Muscat si inlocuirea sefului politiei si a procurorului general din Malta, pentru „esec in sustinerea libertatilor fundamentale”.