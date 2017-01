Maimutele se descurca

Un tanar mascul din specia macac a fost filmat in Japonia in plina activitate sexuala cu o caprioara, o situatie bizara avand in vedere distanta dintre cele doua specii, afirma specialistii. Potrivit unui studiu al revistei Primate referitor la sexualitatea inter-specii, exista foarte putine exemple cunoscute ale acestui tip de comportament, constatat mai des la animalele domestice si/sau in captivitate. ”Nu exista nici un dubiu, este un comportament sexual”, a explicat cercetatoarea Marie Pele materialul filmat in Japonia. Potrivit specialistei, acest comportament se poate explica prin lipsa de parteneri sexuali ai maimutei in cauza, in cadrul grupului. ”Acest tanar macac nu a avut acces la femelele din grupul sau, care sunt pazite de masculi mai in varsta si mai puternici”, a explicat Pele. Macacii si cerbii traiesc cot la cot in Yakushimura, ultimii profitand de hrana pe care primatele o scutura din copaci. Totusi, afirma specialistii, trebuie facute cercetari ample pentru a intelege sexualitatea inter-specii si originea acestui comportament. Primul studiu in acest sens a fost facut in 2014 dar este departe de a fi complet.