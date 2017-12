Mai putini bani pentru Prima Casa, in 2018

Guvernul va aloca anul viitor 2 miliarde lei pentru garantii acordate in programul Prima Casa. Pentru anul trecut, Finantele au avizat garantii de 2,67 miliarde lei.

In 2016, Executivul a aprobat o strategie pe 5 ani a programului Prima Casa. Aceasta prevedea, pentru 2017, un plafon anual de garantii de 2,5 miliarde lei si de aproximativ 2 miliarde de lei pentru anii 2018, 2019 si 2020. Pentru ultimul an al programului, 2021, plafonul garantiilor ar urma sa scada la 1,5 miliarde lei. De asemenea, statul intentioneaza sa reduca marja maxima de dobanda de la 2,5% la 2%, insa de aceasta modificare ar beneficia doar cei care iau credite pentru a-si construi locuinte. In prezent, costul total al finantarilor acordate in Program pentru achizitia de locuinte este compus din rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2% pe an, iar pentru constructia de locuinte este compus din rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2,5% pe an. La acesta se adauga comisionul de gestiune/comisionul unic de analiza aferent FNGCIMM pentru derularea activitatii de mandatar al statului, care este aprobat semestrial prin ordin al ministrului Finantelor. De la inceputul acestui an si pana la finele lunii octombrie au fost acordate 21.672 garantii, in valoare totala de 1,88 miliarde lei, precum si 8.508 promisiuni de garantare, in valoare totala de 960 milioane lei.