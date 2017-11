MAI: Nu cresc amenzile

Veste buna pentru soferi: valoarea amenzilor rutiere nu va creste in 2018, desi salariul minim brut pe economie va fi majorat.

Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a anuntat, ieri, ca valoarea punctului amenzii rutiere va fi plafonata la 145 de lei: ”In conditiile in care, conform programului de guvernare, sunt preconizate cresteri ale salariului minim brut pe economie, pentru a nu creste excesiv cuantumul amenzilor raportat la veniturile cetatenilor si la gravitatea faptelor, aceasta masura va fi propusa spre adoptare in sedinta de Guvern”. Cum legea stabileste ca valoarea punctului de amenda reprezinta 10% din salariul minim brut, rezulta ca majorarea salariului minim la 1.900 de lei ar fi crescut acest punct cu 45 de lei – respectiv cu un procent semnificativ, 31%. Si asta dupa ce amenzile au mai fost majorate o data in acest an. In luna februarie mai exact, cand salariul minim a fost de asemenea majorat de la 1.250 de lei la 1.450 – valoarea actuala. Monica Dajbog a precizat si ca plafonarea punctului de amenda rutiera va fi inclusa intr-o ordonanta de urgenta care va fi promovata de Guvern prin Ministerul Finantelor, iar data fiind procedura de urgenta soferii pot sta linistiti: nu vor plati amenzi mai mari in 2018.