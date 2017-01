Mai multe curse Tarom, anulate din cauza vremii

Daca in cursul diminetii de miercuri pasagerii aflau faptul ca, pe fondul ninsorii care afecta Capitala, puteau aparea unele intarzieri in cazul zborurilor care decolau de pe Aeroportul Henri Coanda, la pranz au aparut primele informatii in privinta unor curse anulate, in conditiile in care si la aceasta ora ninge in Bucuresti.

Este vorba despre zboruri operate de compania Tarom, sase la numar, un anunt in acest sens fiind facut, la ora 12, din directia Aeroporturi Bucuresti. Mentionam ca patru dintre aceste curse sunt interne. Mai exact, calatorii sunt informati despre faptul ca “din cauza conditiilor meteo, compania Tarom a anulat cursele 201/202 Bucuresti – Chisinau – Bucuresti, 603/604 Bucuresti – Timisoara – Bucuresti si 643/644 Bucuresti – Cluj Napoca – Bucuresti, pasagerii urmand sa fie imbarcati tot astazi pe urmatoarele curse catre aceleasi destinatii”.

Si pentru ca va spuneam ca pot aparea situatii de zboruri cu intarzieri la decolare, ele apar, din cate anunta aceeasi sursa, ca urmare a faptului ca e nevoie ca aeronavele sa fie degivrate, adica sa fie indepartata gheata aparuta pe unele suprafete ale aparatelor de zbor.

sursa foto: Facebook/Bucharest Airports