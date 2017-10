Mai-marii Coalitiei, discutii in biroul lui Dragnea

Au fost discutii la nivelul liderilor Coalitiei de guvernare, desfasurate chiar in biroul presedintelui Camerei.

Calin Popescu Tariceanu si Daniel Chitoiu au fost in biroul lui Liviu Dragnea, potrivit Antena3. Se asteapta ca unul din subiectele avute in vedere in cadrul acestei intrevederi sa il constituie proiectul legii bugetului pe anul viitor.

Ramane de vazut daca fie liderul PSD, fie cel al ALDE vor alege sa faca precizari cu privire la discutiile avute in prima parte a zilei de marti.

