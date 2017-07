MAI: Cetatenii pot alege intre cartea de identitate simpla si cea electronica

Pe fondul dezbaterii publice a Proiectului de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative ce tin de evidenta persoanelor si actele de identitate ale romanilor, din directia Ministerului de Interne s-au facut unele precizari importante.

In speta faptul ca aceste reglementari propuse au in vedere “asigurarea premiselor necesare punerii in circulatie a unui nou document de identificare – electronic – care sa asigure, cetatenilor, garantii suplimentare de securitate, prin includerea mai multor elemente de siguranta, iar institutiilor de drept public sau privat, certitudinea ca persoana care prezinta actul de identitate este titularul datelor de identificare inscrise pe respectivul document”.

Printre altele, se mentioneaza faptul ca se poate face o alegere, in speta “cetatenii pot opta intre obtinerea unei carti de identitate simple (fara CIP) sau a unei carti electronice de identitate”, potrivit unui comunicat al MAI.

Totodata, se lamureste faptul ca romanii nu ar urma sa fie obligati sa schimbe documentele de identitate inaintea expirarii valabilitatii acestora, dar si ca, mai nou, aceasta carte de identitate -simpla sau electronica- s-ar putea elibera, la cerere, si pentru copiii care nu au implint 14 ani, cum se intampla pana acum.

sursa foto/video:Facebook/Ministerul de Interne