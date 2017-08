MAI cere inchisoare pe viata pentru uciderea unui politist

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, i-a transmis ministrului Justitiei, Tudorel Toader, propuneri de modificare a Codului Penal, prin care doreste inasprirea pedepselor mai ales pentru omorul calificat.

Astfel, faptele de ultraj comise impotriva unui politist, jandarm sau militar ar putea fi pedepsite cu inchisoarea si nu cu amenda, la fel si in cazul ultrajului judiciar impotriva unui judecator sau procuror, iar uciderea unui politist, jandarm, judecator, procuror sau militar ar putea fi pedepsita cu inchisoarea pe viata. „A devenit un fapt curent ca interventia politistilor sau jandarmilor, in situatiile in care este vizata o comunitate de oameni sau anumite medii sociale, sa se soldeze cu amenintari, loviri sau alte violente, vatamari corporale, loviri sau vatamari cauzatoare de moarte ori chiar cu omorul personalului implicat. Nu intamplator, in semestrul I al acestui an, se constata o crestere a numarului infractiunilor de ultraj asupra personalului din cadrul Politiei Romane (+7,3%)”, se arata in expunerea de motive. ”In prezent, Codul Penal nu prevede pedeapsa cu inchisoarea pentru faptele de ultraj comise impotriva fortelor de ordine. O alta propunere o reprezinta pedeapsa cu inchisoarea pe viata pentru uciderea unui politist. In prezent, pedeapsa maxima aplicabila pentru aceasta fapta este de 15 – 30 de ani.