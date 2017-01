MAI: 51 de persoane evacuate din masini/interventii in ajutorul a peste 100 de femei insarcinate

In timp ce unii romani se straduiesc sa evite drumurile prin frig, sunt oameni care sunt prezenti cu orele prin ger pentru a-i ajuta pe cei in nevoie.

Si anume cadrele medicale si angajatii Ministerului de Interne care au intervenit cu miile, in ultimele 24 de ore, in sute de cazuri de urgenta. Au fost multe situatii, 102 mai exact, de femei insarcinate care au primit ajutor, la fel si 29 de persoane care fac dializa si au avut nevoie de cadre medicale.

Desi drumurile pe care nu se circula sunt mai putine ca ziua trecuta, inca sunt probleme, ca urmare a conditiilor meteo. Din directia MAI aflam, duminica la pranz, ca nu se circula pe unele drumuri nationale de pe raza a 6 judete- Constanta, Galati, Iati, Tulcea, Suceava și Vaslui – si ca sunt 51 de oameni care au fost evacuati din autoturisme, pe unele drumuri din judetul Constanta, ca urmare a faptului ca nu au putut sa continue deplasarea in siguranta. Cei mai multi sunt cazati la un hotel din Megdidia, 48 dintre ei, restul aflandu-se la un centru de intretinere a autostrazii constantene.

Totodata, ar mai fi de mentionat faptul ca, avand in vedere ca mare parte din tara se confrunta cu temperaturi geroase, nu mai putin de 324 de persoane fara adapost au fost transportate in unitati de primiri urgente sau in alte locuri puse la dispozitie de autoritatile locale.

In alta ridine de idei, printre neplacerile provocate de ger se numara si intreruperea, timp ce circa 10 ore, conform MAI, a alimentarii cu gaze naturale a orasului teleormanean Videle, ca urmare a aparitiei ghetii pe conducta magistrala de alimentare. Intre timp, problema a fost remediata.

sursa foto: MAI/FAcebook

