Mahalagismul intelectualilor a infectat si Gaudeamus

Targul Gaudeamus este un eveniment foarte asteptat de romani, de noi toti. Stiu oameni care strang bani tot anul ca sa faca fata ofertelor de la acest targ. Stiu pensionari pentru care Gaudeamus este singura lor vacanta. Si acum, cativa insi, denumiti pare-se gresit intelectuali, au reusit sa bage Tagul Gaudeamus in namolul unui mahalagism propriu cocalarilor si pitipoancelor de duzina.

Un jurnalist in general cam plangacios si care de ani multi se lupta sa se lepede de provincialismul care-l defineste, s-a gandit sa produca o stire. Inarmat cu o deontologie bizara, dar vesnic clamata, barbatusul a reusit sa aprinda, in sanctuarul temporar al cartilor numit Gaudeamus, un foc de paie la care cetateni cu pretentii intelectuale au pus botul instantaneu. Din nefericire, gazetarul a dovedit, inca odata, ca poate fi fruncea, dar nu detine si mintea aferenta si necesara. Culmea distractiei dambovitene, intelectualii ce-i urmara gestul au exacerbat prostiuara dandu-i proportii de un ridicol sublim.

Suparare pe scriitorii de la Rahova

Trebuie spus de la bun inceput ca nu am de gand sa apar personajele luate intr-o baza tragico-jenanta de ziaristul plangacios. Cu parnaie sau nu la activ, Voiculescu si Nastase sunt personaje ce apartin trecutului, si ce au a spune nu cred ca mai intereseaza pe cineva. Dar este dreptul lor sa creada ca au un public si ca daca scriu ii si va citi oarecine. De asemenea, daca editorul crede ca poate obtine ceva firfirei de pe urma randurilor acesta ii poate tipari, lansa si promova in voie, caci nu exista vreo lege sa interzica acest lucru.

Minti inamolite

Ce uimeste insa in acest pseudoscandal este faptul ca valurile create de ziaristul coplesit de morala au gasit un mediu propice ca sa propage ecoul mai departe. Acesta intr-un spatiu dedicat cartii si unde te astepti sa intalnesti oameni de valoare, echilibrati, cu o judecata sanatoasa, eventual ancorata in realitatea imediata, persoane cu minti antrenate de mii de pagini citite. Ai zice ca acolo gasesti numai cetateni onorabili, rafinati, distinsi si cu pretentii, cand colo afli brusc si cu brutalitate ca mahalaua s-a mutat la Gaudeamus si numai spartul semintelor mai lipseste ca locul sa devina salasul cocalarilor si pitipoancelor “cu carte”. Maneaua a invins ratiunea. Glodul ulitelor desfundate a pus stapanire pe Gaudeamus.

AER, la ce folos?

Un gest interesant l-a facut in urma scandalului starnit de gazetarul cel sfios o distinsa doamna ce conduce editura filosofului-plagiator Liiceanu. Uzand de cuvinte mestesugite, doamna Lidia Bodea si-a anuntat demisia din functia de membru al Comitetului Director al Asociatiei Editorilor din Romania in semn de protest vizavi de lansarea unui op semnat de Dan Voiculescu. Nicio pierdere, si asa habar n-avem ce face AER in afara de consumul excesiv de cafea. O mare pierdere ar fi fost sa plece de la Humanitas, dar sa parasesti AER, asta-i ca si cum n-ai mai sta sa te uiti la telenovele.

Cartarescu, dusmanul cartilor

Mai distractiva este insa pozitia unui mare scriitor, pe numele sau Mircea Cartarescu. Acesta, aflat in Mexic, indeamna de pe Facebook asa: “Pentru cine ma iubeste si ma urmeaza: de-aici inainte nicio carte de la RAO!”. Pe langa faptul ca indemnul iti poate aduce un proces pe care Enculescu l-ar castiga la pas, te intrebam: “dar cu calul ce-ai avut?”. Indemni la boicotarea unei edituri, societate comerciala, pentru ca a publicat un nene pe care mata il consideri naspa? Dar cu celelalte carti scoase de Rao ce ai? Cred ca esti singurul scriitor dusman al cartilor. Cum ar fi sa scrie un confrate cum ca sa nu mai cumpere nimeni de la Humanitas ca acolo publici dumneata jurnale dupa jurnale, in noaptea mintii. Oare ce-ar zice Liiceanu? Dar managerul Lidia Bodea, care pe langa cultura trebuie sa mai faca si bani? Apoi, cu asemenea indemnuri se ajunge la rugurile de carti sau la o societate ca in “Fahrenheit 451”. Ai facut un prim pas spre inapoi. Poate o sa conduci chiar Politia Cartilor, noua cenzura a condeielor. Hail Cartarescu!

Lovitura Rao

In timp ce o suma de ‘telectuali de nobila simtire nu vor sa fie colegi de breasla cu Voiculescu si Nastase, Ovidiu Enculescu mai da o lovitura. Pe 22 noiembrie, Rao a lansat “cel mai inventiv roman scris de cel mai popular autor de thrillere, Origini, de Dan Brown”. Romanele lui Brown au fost publicate in 54 de limbi si vandute in mai mult de 200 de milioane de exemplare. Spre deosebire de Cartarescu, in 2005, revista Time l-a desemnat ca fiind unul dintre cei mai influenti 100 de oameni din lume. Mai trebuie sa spunem ca Origin va fi bestseller si in Romania?