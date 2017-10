Maghiarii vor modelul catalan in Romania

Au rabdat maghiarii nostri ce-au rabdat dar acum au rabufnit: vor autonomie dupa modelul catalan.

”Nu sunt pentru independenta Cataloniei si asta pentru ca de foarte multe ori am spus ca noi (comunitatea maghiara n.r.) dorim autonomie si nu independenta. Practic, ceea ce are in acest moment Catalonia ca autonomie ar fi ceea ce ne-am dori si noi, pentru noi in Tinutul secuiesc”, a declarat presedintele UDMR Sfantu Gheorghe Antal Arpad, care este si primarul acestui municipiu. Pentru inceput, trebuie remarcat ca UDMR-ul a iesit la rampa intr-un moment nu tocmai bine ales din moment ce Madridul a anuntat ca va demara, maine, procedura de suspendare a autonomiei Cataloniei. La fel de adevarat este ca Bucurestiul i-a obisnuit pe udemeristi cu o toleranta greu de inteles fie si doar din punct de vedere legal, motiv pentru care Antal Arpad si-a permis si sa ameninte, voalat si nu prea: ”Al doilea lucru de care ar trebui sa tinem cu totii cont este ca daca unei comunitati i se spune in mod constant <<nu>> de la centru, va veni un moment in care comunitatea aceea va spune <<da>> si poate ca acel <<da>> va insemna un lucru rau pentru cei care spun <<nu>> (…) Niciodata nu duce la nimic bun daca un centru, in cazul nostru Bucurestiul, iar in cazul lor Madridul, spune nu si nu la orice ceri tu. La un moment dat te saturi, cred ca este de inteles”. Daca stam stramb si judecam drept, poate ca Antal Arpad are dreptate si a venit momentul ca romanii majoritari sa se sature si ei de repetatul refuz al conationalilor maghiari de a invata singura limba oficiala a tarii si de a demonstra o minima decenta prin respectarea insemnelor nationale ale statului nostru comun. Iar daca maghiarii vor demonstra ca sporovaie bine romaneste si ca nu scuipa cand vad tricolorul, vom putea eventual discuta mai relaxat si altceva.