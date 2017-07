Maghiarii il momesc pe Iohannis cu autonomia ”pe model german”

PPMT ii cere lui Klaus Iohannis sa modereze un dialog romano-maghiar pe tema autonomiei teritoriale. Solicitarea vine chiar inainte de vizita pe care seful statului o va face in Harghita si Covasna.

Dupa ce nu le-a tinut figura cu autonomia la Palatul Parlamentului, extremistii maghiari bat acum la usa Cotroceniului. In speranta ca-i va trezi interesul sasului Iohannis, liderul PPMT Zsolt Szilágyi flutura sub nasul actualului presedinte ”modelul federal german” – pe care l-a ridicat la rang de ”busola” pentru maghiarii care nu se pot odihni si usura linistiti de raul limbii romane si a tricolorului. ”O reforma, care tine cont de regiunile istorie formate de-a lungul secolelor, regiuni, care sunt in stare sa se autoguverneze si sa autoadministreze. Modelul federal german pentru noi este o busola. Romania federala ar fi un stat mult mai eficient, decat statul actual, care este in continuare ineficient, centralizat si corupt”, pledeaza Szilagyi, iritat probabil de ilegalitatile si faptele de coruptie petrecute inclusiv in cele doua judete in care maghiarii sunt mai numerosi, Harghita si Covasna. Si tot Szilagyi mai spune ca Bucurestiul in care UDMR-ul a guvernat si el mult dar nu si bine este “un centru corupt si ineficient de putere”. Asa o fi, in fond omu’ are dreptul la parerea lui. Rau este atunci cand omu’ sare calul si sustine cu obraznicie (avem si noi dreptul la parerea noastra) ca minoritatile nationale sunt prost tratate in Romania, inclusiv la nivelul legislatiei – ”Comunitatile nationale si etnice sunt factori constitutivi al tarii, totusi legislatia, dar mai ales practica de zi de zi in multe circumstante le considera cetateni de rangul doi”. O minciuna care sfideaza nu numai realitatea romaneasca, dar si recunoasterea oficiala a faptului ca Romania a exagerat de-a dreptul cu privilegiile oferite minoritatilor in general si celei maghiare in special. Iar comportamentul lui Szilagyi confirma ca atunci cand ii dai nas unui Ivan sau Istvan, acesta va incerca sa se cocoate pe divan.