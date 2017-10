Mafiotul care a comandat asasinarea propriei fiice!

Uitati de serialele La Piovra, Boardwalk Empire sau The Sopranos, pentru ca realitatea depaseste filmul: un “il capo” al unui clan mafiot din Sicilia(in buna traditie a regiunii) a fost trimis dupa gratii dupa ce a comandat sa-i fie asasinata propria fiica. Motivul? Fata, aflata in inchisoare s-a indragostit de un…politist.

Dar mai urmeaza una: mafiotul Pino Scaduto, bossul clanului Bagheria, i-a cerut chiar fiului sau sa-si lichideze sora. Scaduto a fost arestat la inceputul anului si eliberat in aprilie, dar, a sustinut el, a avut in continuare probleme cu autoritatile tocmai din cauza relatiei incepute de fiica sa cu un ofiter de politie. A devenit informator, i-a spus mafiotul fiului sau, dupa care a cerut sa-si omoare sora. Politia a intrat pe fir, descoperind amenintari mascate in scrisorile in care tanara le schimbase cu tatal sau in inchisoare. Dupa ce Scaduto i-a spus fetei ca „vrea sa ii faca un cadou”, politia a interceptat o conversatie telefonica cu Scaduto Junior, acuzat deja de crima: „Nu vreau sa fac asta”, i-a spus el tatalui, „Daca vrei sa o faci, n-ai decat s-o faci singur. De ce sa ma bag eu in problema asta? Am doar 30 de ani”. Scaduto a incercat ulterior sa angajeze o alta persoana pentru a-i asasina fata, insa a fost refuzat – nimeni nu vrea sa se bage in disputele de familie a mafiei. Nu numai Pino Scaduto a fost arestat, ci si alti 15 membri ai clanului Bagheria, operatiune comentata de ministrul Italian de interne, Angelino Alfano: „Astazi am arestat un cap al mafiei care voia sa isi ucida propria fiica, pentru ca are o relatie cu un politist. Mafiotii spun despre ei ca sunt oameni de onoare. Insa unde este onoarea atunci cand dai ordine pentru asasinarea propriului tau copil?”