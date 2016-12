MAE verifica daca sunt romani afectati de atacul din Berlin

Accidentul de camion produs luni seara, si pe care autoritatile germane se feresc sa il catalogheze drept un atac terorist, cum este considerat in media internationala, este si in atentia oficialilor romani.

UPDATE: Ministerul de Externe a revenit cu informatii, de aceasta data in prima parte a zilei de marti, in privinta rezultatelor verificarilor menite sa evidentieze daca exista compatrioti direct afectati de atacul de seara trecuta, de la targul de Craciun din Berlin. “Pana la acest moment nu a fost inregistrata nicio solicitare de asistenta consulara din partea cetatenilor romani, iar Ambasada Romaniei la Berlin monitorizeaza in continuare situatia, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara”, transmit reprezentantii institutiei conduse de Lazar Comanescu.

Mai exact, din directia Ministerului de Externe de la Bucuresti s-a anuntat ca se fac verificari, pentru a se afla daca sunt si romani direct afectati de “incidentul” care a insangerat un targ de Craciun amenajat in centrul capitalei germane. Pana la aceasta ora, bilantul mortilor a ajuns la 12, in timp ce despre raniti se stie ca ar fi peste 40.

“Actiunile de interventie a autoritatilor germane competente sunt inca in curs de desfasurare, evaluarea privind natura incidentului si a efectelor acestuia nefiind definitivata la aceasta ora. Misiunea diplomatica romana monitorizeaza in continuare situatia, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara”, anuntau, seara trecuta, oficialii MAE, intr-un comunicat.

Va amintim faptul ca dupa ce camionul a intrat in plin in zona targului de Craciun, lovind un grup de persoane, politia a intervenit, iar soferul a fost arestat. O ancheta menita sa stabileasca exact conditiile in care s-a produs atacul e in plina desfasurare.