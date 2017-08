MAE: Trei romani raniti in urma atentatului de la Barcelona

Cele mai recente informatii facute publice din directia Ministerului roman de Externe indica faptul ca sunt trei compatrioti care au avut de suferit de pe urma celor intamplate deunazi in orasul spaniol.

“Autoritatile spaniole au informat in aceasta dimineata Consulatul General al Romaniei la Barcelona ca printre persoanele ranite in urma atentatului terorist din Barcelona a fost identificata o a treia victima de cetatenie romana”, se mentioneaza intr-un comunicat al MAE din care aflam si ca starea romanului nu este grava, dar ca persoana respectiva se afla in spital.

Anterior, in cursul diminetii de vineri, MAE transmitea ca fusese identificat un al doilea roman ranit in urma atentatului, respectivul fiind internat “la un spital din regiune pentru ingrijiri medicale de specialitate, starea sa actuala fiind stabila”.

Telefoane utile

Tot din directia MAE se reaminteste faptul ca romanii afectati de situatia aparuta in Barcelona, urmare a atacului din ziua precedenta, au la dispozitie mai multe numere de telefon, unde pot cere asistenta consulara: numarul de telefon al Consulatului General al Romaniei la Barcelona: +34 934 181 535; +34 934 344 223, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al oficiului consular din Barcelona +34 661 547 853, respectiv al misiunii diplomatice din Madrid +34 649 656 032.

13 oameni au murit si mai multe zeci de persoane au fost ranite in urma atacului de la Barcelona.

sursa foto: captura youtube