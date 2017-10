MAE: Romania sprijina suveranitatea si integritatea teritoriala ale Spaniei

Urmarind situatia din Catalonia, reprezentantii Ministerului roman de Externe au transmis, sambata, un punct de vedere pe acest subiect aflat in atentia Europei si a lumii intregi.

Ca reactie fata de rezolutia votata in cursul zilei precedente, in Parlamentul catalan, si a masurilor dispuse ulterior acestui pas, incepand cu decizia Senatului de a suspenda autonomia Cataloniei, aflam ca MAE transmite ca respinge “cu fermitate si irevocabil „declaratia unilaterala de independenta” a Cataloniei”. “Reafirmam sprijinul ferm al Romaniei pentru suveranitatea si integritatea teritoriala ale Spaniei. Spania este un aliat important si partener strategic al tarii noastre, relatie reflectata atat la nivel bilateral, cat si in cadrul UE si la nivel international. (…) Reiteram pozitia consecventa a Romaniei in favoarea respectarii dreptului international, care nu permite modificari teritoriale survenite fara acordul statului implicat”, mai transmit reprezentantii Ministerului condus de catre Teodor Melescanu, subliniind, in incheiere, faptul ca “situatia generata in Catalonia tine de ordinea interna din Spania si ne exprimam speranta ca va reveni in cel mai scurt timp in parametrii ordinii constitutionale din acest stat”.