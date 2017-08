Madonna si-a serbat ziua pe cal

Pesemne ca vedeta pop americana se considera tinerica pentru ca la petrecerea zilei sale de nastere, organizata anul acesta in Italia, a aparut calare pe un armasar alb.

O aparitie extravaganta si cam chicioasa la 59 de ani, insa Madonna a postat mai multe videoclipuri pe contul sau de Instagram sa o vada fanii cum a ales sa-si sarbatoreasca ziua de nastere, impreuna cu intreaga familie. A purtat o rochie lunga din dantela, in stilul vodevil classic si a avut pe cap si un joben foarte cochet. Intrarea la petrecere si-a facut-o calare, dupa cum se vede din imaginea postata pe Instagram. Festivitatea a inceput cu un dans contemporan, urmat de un spectacol oferit chiar de sarbatorita, care a indraznit sa se lanseze in cativa pasi de dans traditional Italian. Pentru al doilea an consecutiv Madonna isi petrece vacanta, impreuna cu gemenele Esther si Stella dar si cu cei doi copii adoptati din Malawi(David si Mercy) in localitatea Savelleti din Fasano, unde s-au casatorit in 2012 Justin Timberlake si Jessica Biel. Cantareata a profitat de ocazie pentru a lansa precomenzile DVD-ului cu ultimul sau spectacol Rebel Heart Tour, asteptat in magazine din 15 septembrie.