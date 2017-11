Madonna goala, la licitatie

Acum Madonna are 59 de ani si nu stim cati musteri ar dori sa cumpere poze cu ea goala. In schimb, poze cu ea goala la 18 ani, cine n-ar vrea sa aiba?

108 este numarul pozelor cu Madonna goala ce vor fi scoase, saptamana aceasta la licitatie. Fiecare dintre acestea este estimata la o suma intre 800 si 1200 de dolari. In majoritatea dintre acestea cantareata pare sa danseze si imaginile au fost facute chiar intr-un studio de profil, in mai 1977, cand Madonna avea numai 18 ani si nu era deloc celebra, si departe de diva care este acum. La vremea aceea, Madonna locuia in Ann Arbor, Michigan. Fiecare poza va fi insotita de negativul ei si de un act ce garanteaza ca drepturile de autor revin cumparatorului. Autor al pozelor este un fotograf celebru printre vedetele americene, pe nume Cecil I. Taylor. Licitatia se numeste Gotta Have Rock And Roll. Madonna Louise Ciccone (nascuta la 16 august 1958, Bay City, Michigan, Statele Unite ale Americii) este acum supranumita „regina muzicii pop”.