Madalina Dobrovolschi, gura obraznica a lui Iohannis

Indignat de contestarea la CCR a legii care interzice accesul condamnatilor penal in guvern, Klaus Iohannis s-a napustit asupra Avocatului Poporului prin intermediul nu mai putin indignatei Madalina Dobrovolschi.

Asa cum anuntase cu o zi inainte, Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a contestat ieri celebra lege 90/2001 la CCR, motivul principal fiind incalcarea drepturilor civile si politice. Demersul a avut un ecou imediat la Cotroceni, unde presedintele Iohannis a scos-o la inaintare pe Madalina Dobrovolschi. Odata ajunsa la pupitru, aceasta a dat glas indignarii prezidentiale cu o atitudine agresiva (deloc potrivita purtatorului de cuvant al unui sef de stat), acuzandu-l in context pe Avocatul Poporului ca s-a grabit sa se faca pres la picioarele noii majoritati parlamentare si ”sa deschida poarta condamnatilor penali sa ajunga sa ne conduca”. Intrebata de ce se amesteca presedintele intr-o problema in care decizia apartine in exclusivitate CCR, Dobrovolschi nu a reusit sa dea o explicatie satisfacatoare. In schimb, si-a desavarsit gafa de comunicare asumandu-si opinia exprimata in numele presedintelui: ”Este declaratia mea!”. Atacul venit dinspre Cotroceni a primit o replica pe masura de la Liviu Dragnea. ”Ceea ce am vazut azi speram sa nu mai vad vreodata in Romania. Am vazut doua presiuni: pe judecatorii de la Curtea Constitutinala si o amenintare pe Avocatul Poporului, caruia i s-a transmis sa tina cont de ce vrea presedintele Romaniei. Avocatul Poporului nu este subordonat nimanui”, a acuzat la randul lui liderul PSD, care a adaugat si ca a constatat ”cu regret” ca a devenit ”o obsesie” pentru Palatul Cotroceni.

loading...