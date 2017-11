Macron vrea sa regleze pornografia

Presedintele Frantei estimeaza ca pornografia transforma femeia intr-un ”obiect de umilire” si ca ea afecteaza o societate franceza ”bolnava de sexism”.

Intr-o alocutiune la palatul Elysee, cu ocazia zilei internationale pentru eliminarea violentei impotriva femeilor, Emmanuel Macron a denuntat si faptul ca ”pornografia a trecut si de portile scolilor”, aratand ca, potrivit ultimelor sondaje, majoritatea adolescentilor cu varste intre 14 si 17 ani au consultat deja site-uri pornografice, in timp ce 45% din adolescentii francezi considera ca pornografia a contribuit la initierea lor sexuala. Pentru anul viitor, Macron a promis ”extinderea” puterii de reglementare a Consiliului Superior al Audiovizualului (CSA) care trebuie sa exercite ”un control indispensabil” al tuturor continuturilor care pot conduce la violenta impotriva femeilor, recunoscand ca CSA ”nu controleaza deloc ceea ce se petrece pe internet si pe retelele sociale”. Asa cum a mai anuntat, presedintele Frantei a reiterat ca egalitatea barbati-femei si lupta impotriva violentelor la care sunt supuse femeile reprezinta ”marea cauza a mandatului meu pe cinci ani”, pastrand si un moment de reculegere in amintirea celor 123 de femei ucise anul trecut in Franta de partenerii lor de viata. Macron a anuntat si ”trei prioritati” pentru anii care vin: educatia si ”lupta culturala” in favoarea egalitatii barbati-femei, un mai bun ”sprijin pentru victime” si o intarire a ”arsenalului represiv”.