Macron vine la Putin

Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a confirmat ieri ca presedintele Frantei va sosi in Rusia, in cadrul Forumului economic din Sankt Petersburg, in mai anul viitor, onorand invitatia facuta de Putin la Versailles, in luna mai.

Forumul de la Sankt Petersburg are loc in perioada 24-26 mai 2018. Alegerile prezidentiale din Rusia vor avea loc in 18 martie. Oficial, Vladimir Putin nu si-a anuntat candidatura, desi nimeni nu are un dubiu ca Vladimir Vladimirovici intentioneaza sa ramana la Kremlin inca sase ani. Calitate in care, fara indoiala, il va primi pe Macron. Potrivit presei ruse, anturajul celor doi sefi de stat a examinat mai multe posibilitati pentru o vizita a lui Emmanuel Macron in Rusia, fiind retinuta vizita la Forumul Economic din Sankt Petersburg. ”Situatia va fi propice pentru a se topi gheata”, intre Rusia si Uniunea Europeana, scrie cotidianul Kommersant. Mai ales ca, in iunie 2018, statele UE vor examina o noua prelungire a sanctiunilor impotriva Rusiei. Context in care, vizita lui Emmanuel Macron ”ar putea fi un semnal important pentru alte state UE, in special pentru Germania”, arata Kommersant. Forumul Economic de la Sankt Petersburg este un eveniment international anual care reuneste lideri de business si politicieni din mai multe tari. ”Participarea Frantei (la acest forum) este in interesul Moscovei. Dupa cum bine stiti, Franta este un partener foarte important pentru Federatia Rusa”, declarase, anterior confirmarii vizitei presedintelui francez, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.