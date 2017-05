Macron, vestea proasta pentru Moscova si Londra

Daca premierul britanic l-a felicitat pe viitorul presedinte francez, dupa victoria de duminica, cu siguranta ca nu i-a picat bine pozitia sa ferma privind negocierile Brexit. In privinta Kremlinului, au zburat toate sperantele sa vada la Elysee un eurosceptic. Macron a primit 66, 10% din voturi iar Marine Le Pen doar 33, 90%. De remarcat absenteismul de 25, 55%, un procent record in Franta.

Alegerea unui presedinte total proeuropean a fost un eveniment parca dificil de inteles de presa britanica, unde UE este larg prezentata ca un Titanic de pe care englezii au sarit la timp. Tabloidele, care nu au avut ochi decat pentru Marine Le Pen, ironizau, dupa primul tur al prezidentialelor din Hexagon, ”noua revolutie franceza” pentru a sublinia avansul extremei drepte eurofobe. Ieri, Daily Mail a ignorat pur si simplu, pe pagina intai, alegerea lui Macron, preferandu-l pe printul Harry. Pentru ca, din punct de vedere britanic, sosirea lui Macron la Elysee nu este deloc o veste buna, in ciuda declaratiilor lui May care doreste ”un parteneriat cu o UE sigura si prospera” si ”spera sa colaboreze” cu Macron. Insa, in timp ce Londra revendica un acces privilegiat la piata unica europeana, chiar dupa ce o va parasi, Macron a spus raspicat ca nu se pune problema ca un Regat Unit post Brexit sa beneficieze de aceleasi drepturi ca statele membre, calificand Brexit ”o mare greseala” , decis sa apere integritatea pietei unice europene, noteaza Le Monde.

Hard Brexiter

Emmanuel Macron va dovedi fermitate in negocierile conditiilor Brexit dar nu va cauta sa pedepseasca Marea Britanie, a declarat ieri consilierul economic al noului presedinte francez, Jean Pisani-Ferry. Nimeni, a continuat acesta nu are interesul sa genereze un Brexit dur, care ar rupe total relatiile dintre Marea Britanie si restul Uniunii Europene, dupa divort. Toate partile au, in schimb, interesul ca aceste legaturi sa fie mentinute, in domenii precum economia si securitatea. ”Dar, in acelasi timp, interesele noastre sunt divergente asupra anumitor aspecte ale negocierilor. Cu atat vor fi negocierile dure, cu atat el (Macron) va fi mai dur”, a transmis Jean Pisani pentru BBC.

Scepticii UK: O infrangere ca in fata Germaniei

Duminica seara, Leave. EU, campania ultraeurofobilor britanici, compara rezultatul prezidentialelor franceze cu, atentie, infrangerea Frantei in fata Germaniei, in 1940. Mai putin grosier, The Telegraph (anti UE) a subliniat ieri ”tineretea si lipsa de experienta” a noului presedinte, evocand o ”Franta divizata”, de unde Macron nu va putea convinge Germania sa relanseze UE. The Guardian (pro european) afirma ca victoria lui Macron este mai degraba o ”usurare” (evitandu-se ascensiunea lui Le Pen) decat ”un eveniment de sarbatorit. ”Mult noroc, domnule Macron, veti avea nevoie”.

Rusii: De fapt, a castigat Merkel

Mass-media apropiata Kremlinului a anuntat victoria lui Macron fara a-si masca dezamagirea ca la Elysee a aterizat un presedinte proeuropean, incompatibil cu dorinta Rusiei de a vedea o Uniune Europeana slabita si o lume multipolara. De altfel, au trecut mai bine de 12 ore dupa rezultatul de la urne pana ce Vladimir Putin i-a adresat, deloc calduros, cuvenitul mesaj de felicitare: ”Cetatenii francezi v-au incredintat conducerea tarii intr-o perioada dificila pentru Europa si comunitatea internationala. Amenintarea terorismului si extremismului violent sunt insotite de o escalada a conflictelor locale si o destabilizare a unor intregi regiuni. In aceste conditii, este foarte important sa depasim neincrederea reciproca si sa ne unim eforturile pentru asigurarea unei stabilitati si securitati internationale”, se arata in comunicatul Kremlinului. ”L-au meritat pe Macron”, titra Komsomolskaïa Pravda. Francezii au ales un Macron de cauciuc, vor suferi grozavia mondializarii. Inainte de comemorarile zilei de 9 Mai, celebrarea victoriei Rusiei in cel de-al doilea Razboi Mondial, cotidianul ii dojenea pe francezi: Nu merita aceasta democratie pentru care milioane de soldati sovietici au platit cu viata”. ”Una peste alta, o femeie a castigat alegerile din Franta, iar aceasta este Angela Merkel, a estimat senatorul Alexei Pouchkov. Vazut de la Moscova, succesul fostului ministru francez al Economiei este intai de toate cel al unui vot impotriva unui ”Frexit”. ”Un vot, nu pentru Macron, ci impotriva repetarii unui Brexit”, a estimat si Leonid Slutski, presedintele comisiei de afaceri externe din Duma de stat.

Cinci probleme pentru cel mai tanar presedinte francez

Una este ca analiza voturilor demonstreaza o Franta divizata in doua, intre zone urbane, favorizate, reformatoare, si zone ”periferice”, cum spun sociologii, masiv faborabile extremei drepte. A doua : Macron treb uie sa gaseasca o noua majoritate parlamentara pentru legislativele din 11 si 18 iunie, o sarcina dificila in fata dreptei conservatoare si a extremei stangi. Somajul (10%) este o alta provocare pentru Macron. Terorismul, una si mai mare intr-o tara unde ISIS doreste sa arunce in aer coeziunea nationala si sa exacerbeze tensiunile intre musulmani si restul populatiei. Fara experienta, Macron va trebui sa-si asume si conducerea armatei, in Sahel sau in Orientul Mijlociu, unde angajamentul militar francez va continua. Nu in ultimul rand, repornirea motorului franco-german, in prealabil relansarii unei UE slabita de socul Brexit si de criza refugiatilor.

Un cadru ”definit” pentru Prima Doamna

Macron a lasat deja sa se inteleaga ca guvernul sau va avea maximum 16 membri, cu premierul inclus, va fi paritar, cu o treime din membri proveniti din societatea civila, si ca se lucreaza pentru definirea unui cadru pentru sotia sa, statutul de ”Prima Doamna” neexistand in Franta. In decembrie, Macron si-a exprimat dorinta de a termina cu ”ipocrizia franceza” cu privire la rolul Primei Doamne. ‘‘Trebuie ca persoana care traieste cu tine sa poata avea un rol, sa fie recunoscuta in acest rol. Doresc sa fie definit un cadru in materie si voi solicita acest lucru”. In privinta premierului, Macron a declarat ca ”doreste” numirea unei femei in fruntea guvernului. Nume des vehiculate pentru acest post sunt cele ale ministrului Apararii, Jean-Yves Le Drian, si directoarei FMI, Christine Lagarde.

Hollande va preda puterea in 14 mai

Ieri, participand alaturi de Macron la comemorarile de la Mormantul Soldatului Necunoscut de la Arcul de Triumf, Francois Hollande a confirmat ca transferul puterii prezidentiale va avea loc in 14 mai, spunand ca, intr-o saptamana, va deveni un simplu ”cetatean al Frantei”. Hollande a adaugat ca ”stie ce reprezinta, in termeni de sacrificiu, conducerea statului. Pentru aceasta, trebuie sa-i iubesti pe francezi, fara exceptie, sa-i reunesti si sa-i protejezi. Primul lucru pe care trebuie sa-l faca un presedinte este sa nu se gandeasca la el”.

Le Pen se autoproclama sefa opozitiei

”Voi propune o transformare profunda a Frontului National pentru a construi o noua forta politica pe care o doresc francezii”, a declarat Marine Le Pen, dupa rezultatele scrutinului, definindu-se primul opozant al presedintelui ales. ”FN, care s-a angajat intr-o strategie de aliante, trebuie sa se reinnoiasca pentru a fi la inaltimea asteptarilor”, a adaugat Le Pen. Aproape in acelasi timp, numarul doi din FN, Florian Philippot, indica la TF1 ca partidul ”se va transforma intr-o noua forta politica care, prin definitie, nu va avea acelasi nume”. ”FN va evolua, va profita de aceasta dinamica noua”.