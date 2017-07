Macron, piratat de rusi pe Facebook

Agentii Kremlinului au incercat sa obtina informatii de la echipa de campanie a lui Emmanuel Macron cu ajutorul unor conturi false pe reteaua de socializare, inaintea alegerilor prezidentiale, potrivit unor congresmani americani.

20 de conturi au fost create pentru supravegherea staff-ului lui Macron si a apropiatilor acestuia. Conducerea Facebook a anuntat, in aprilie, ca a luat masuri impotriva difuzarii de false informatii cu privire la alegerile prezidentiale franceze. Miscarea ”En Marche” al carei fondator, Macron, a invins-o in al doilea tur de scrutin pe Marine Le Pen (Frontul National) a facut cunoscut ca a fost victime unei ”masive” operatiuni de piratare, chiar inaintea sfarsitului oficial al campaniei prezidentiale, dar nici o tentativa de infiltrare pe conturile Facebook nu a fost raportata pana acum. Rusia a negat pe toata linia orice implicare in aceste cyberatacuri. Serviciile de informatii americane au concluzionat, in luna mai, ca hackeri apropiati ai guvernului rus au fost implicati dar nu au putut demonstra responsabilitatea Kremlinului. Facebook a confirmat pentru Reuters ca a detectat existenta conturilor frauduloase in Franta si le-a dezactivat. Reprezentanti ai companiei i-au informat pe congresmenii americani, avansand cifra conturilor care raspandeau informatii false la 70.000. in conditiile in care, in aprilie, Facebook vorbea de 30.000 de astfel de conturi.

Fancy Bear

Potrivit unuia din politicienii americani dar si altor surse ”informate”, unele din aceste conturi au fost create de catre agenti rusi care se dadeau prieteni au apropiatilor si prietenilor lui Emmanuel Macron, in scopul de a obtine informatii personale despre candidatul ”En Marche” si apropiatii acestuia. Angajatii Facebook au remarcat aceste demersuri in primul tur al alegerilor prezidentiale franceze si au constatat ca au fost utilizate aceleasi instrumente informatice pe care deja le folosise o unitate GRU-serviciile de informatii ale armatei ruse. Insa ei au estimat ca intrusii nu au putut sa se infiltreze atat de mult astfel incat sa inoculeze un virus cu care ar fi putut fura parolele, obiectivul probabil a cyberatacului. Aceeasi unitate GRU, supranumita de catre firmele de securitate informatica Fancy Bear ( sau APT 28) a fost acuzata dupa piratarea Comisiei nationale democrate in timpul campaniei prezidentiale americane din 2016. Dar, in Franta, serviciile de securitate si de informatii nu au incriminat pe nimeni pentru piratarea formatiunii ”En Marche”. Mounir Mahjoubi, responsabil al campaniei lui Emmanuel Macron pe Internet (devenit ulterior secretar de stat pentru IT) a declarat, in luna mai, ca anumiti experti erau convinsi de implicarea GRU, fara insa a putea proba oficial.

Rihanna a plecat cu 3 miliarde de euro de la Emmanuel

La o luna dupa ce l-a interpelat pe Twitter, cantareata a avut, miercuri, o intalnire de peste o ora cu presedintele Frantei. Starul i-a cerut sa finanteze Parteneriatul mondial pentru educatie, un fond umanitar al carui ambasador este.

”Am avut o intalnire absolut incredibila cu presedintele si cu Prima Doamna, au fost incredibil de primitori”, a declarat starul care sprijina mai multe ONG-uri si care a fost desemnata de Harvard personalitatea umanitara a anului. “Am fost foarte inspirata si impresionata de leadership-ul sau”, a adaugat Rihanna.

Pesedintele francez i-a confirmat ca vrea sa aduca ajutorul francez pentru dezvoltare la 0,55% din PIB pana in 2022, respectiv cu 3 miliarde de euro in plus fata de cele 9,4 miliarde actuale. Insa, pentru 2017, guvernul vrea sa reduca cu aproape 140 de milioane de euro acest ajutor. “Am vorbit despre educatie pe plan mondial. Vom avea anunturi importante de facut in septembrie si vom actiona mai mult in Africa in octombrie”, a precizat Rihanna, vorbind despre fondul umanitar al carei ambasadoare este. ” 2017 este anul educatiei”. Ca si Bono, Rihanna a fost primita la Elysee de catre Brigitte Macron, in timp de sute de fani ai Rihannei asteptau pe trotuar. In schimb, Emmanuel Macron, care a participat la o comemorare, nu s-a afisat cu starul din Barbados in fata fotografilor, preferand sa posteze o fotografie de la intalnirea cu Rihanna pe contul sau Twitter.