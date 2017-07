Macron, noul lider al Europei

Lovitura diplomatica pe care a dat-o tanarul presedinte francez odata cu vizita lui Donald Trump la Paris, de Ziua Republicii, dupa ce liderul de la Elysee a punctat si vizita lui Vladimir Putin, la sfarsitul lunii mai, este un nou exemplu al redistribuirii pozitiilor de forta in Europa.

Fostul presedinte Francois Hollande a lasat in urma imaginea unei Frante slabite de probleme interne, obosita de politicieni gura-goala sau anacronici, hartuita de terorism, incapabila sa tina ritmul Germaniei si privita usor de sus, si de la Berlin, si de la Casa Alba. Dar Emmanuel Macron a decis ca Hexagonul sa se reintoarca la pozitia inconturnabila de far al Europei occidentale si lider continental. Un pas important l-a facut pe 14 iulie, oferindu-i lui Trump, si nu numai, imaginea unei Frante de care in viitor trebuie sa se tina seama, care va avea un cuvant de spus in orice problema globala. Iar marile strategii internationale vor trebui, de acum incolo, sa treaca si de semnatura palatului Elysee. Intr-o Europa unde Donald Trump este vazut ca o needucata oaie neagra pe care miliardarul mereu o sare, in tandem cu Putin. O Europa insa ce pare sa asiste senin la propriul linsaj (imigranti, terorism la ordinea zilei) si pe care Trump a intrebat-o la Varsovia, daca mai ”are vointa de a supravietui” invocand ”valorile traditionale” precum credinta, identitatea, familia si nu ”guvernele si birocratia”. Deci exact opusul corectitudinii politice de la Bruxelles si ”diversitatii” proclamate de politica de stat de Angela Merkel. O Merkel care suge gaz rusesc in vreme ce Trump promite gaz de sist Europei de Est. In fata unei Europe care vaita ca o ploua dar nu pune mana sa inchida geamul, Macron a ales sa mearga pe mana lui Trump.

Cine ramane cu Merkel de gat?

Emmanuel Macron pare satul de dominatia Angelei Merkel pe scena diplomatiei europene. Pentru ca, dupa ce a venit la Elysee, in spatele unui teoretic dinamism al relatiilor franco-germane, o rivalitate se contureaza din ce in ce mai clar intre Macron si Merkel asupra leadership-ului european. ”Franta a revenit la masa”, estimeaza Jean-Dominique Giuliani, presedintele fundatiei Schuman, expert in probleme europene. ”Este nevoie de un reechilibru, care era necesar, in relatia cu Germania, in conditiile in care Merkel a fost propulsata de media anglo-saxona, dupa Brexit, dupa alegerea lui Trump, in rolul de nou ”lider al lumii libere” in fata tendintelor populiste si autoritare. La vederea lui Trump, Angela Merkel are mereu o reactie de parca cineva i-ar fi pus in paianjen in mana . Dar cu care Macron a cinat la Turnul Eiffel, constient ca, impotmolita in probleme economice, penalizata de nepopularul fost presedinte Hollande, Franta nu a mai avut loc de manevra si nici vocea nu i s-a mai auzit. Intre timp, o alta mare tara din UE, Marea Britanie, va lasa un loc greu la butoane, dupa Brexit.

Emmanuel nu-si da ochii peste cap

Defilarea din 14 iulie, in prezenta lui Trump, va permite Frantei sa redistribuie cartile. In Germania, sosirea liderului de la Casa Alba la Paris, inclusiv, anterior, multiplele semne de complicitate intre noul presedinte francez si omologul sau american sunt obervate cu sentimente amestecate in Germania. ”Germanii au fost surprinsi de anuntul vizitei lui Trump la Paris”, a subliniat o sursa diplomatica. ”Prin acest gest, Macron vrea sa-l flateze pe presedintele american si sa se profileze ca nou lider al Europei”, anunta pe sleau Der Spiegel. Intinzandu-i mana lui Trump, Macron incearca sa revina ”in carti” in timp ce Merkel a ales sa mentina fermitate fata de presedintele american pe care nu inceteaza sa-l critice pentru veleitatile protectioniste sau pentru retragerea din acordul climatic de la Paris. Primindu-l cu mare pompa in capitala Frantei, Macron nu si-a dat ochii peste cap ca o mironosita, cum a facut Merkel la G20, ci l-a primit cu o defilare militara spectaculoasa, felicitari si cuvinte amabile, scria ieri presa germana. ”Avem sentimentul ca Macron ar putea-o inlocui pe Merkel in pozitia de lider al diplomatiei europene”, puncteaza Neue Zurcher Zeitung. Insa ora adevarului in raportul de forte Merkel-Macron va veni dupa alegerile din Germania, cand discutiile cu privire la reforma zonei euro vor intra in miezul problemei.

O cina intre prieteni

Astfel a catalogat Macron momentul ”privat” cu Melania si Donald Trump care s-a consumat la restaurantul Jules Verne aflat la etajul a doilea al Turnului Eiffel. ”Tarile noastre sunt prietene si noi trebuie sa devenim prieteni. Cu Trump am inceput sa construim o relatie de incredere privind toate subiectele strategice, inclusiv in ce privesc si dezacordurile”, a declarat Macron, exprimandu-si speranta ca in privinta dezacordurilor (acordul climatic) l-ar putea determina pe liderul de la Casa Alba sa revina asupra deciziei de retragere a SUA din acest acord. ”Unul din obiectivele vizitei (lui Trump) a fost sa oferim SUA o imagine mai puternica a Frantei. Donald Trump a plecat cu o imagine a Frantei mai buna decat cea pe care a avut-o la sosire”, a concluzionat Emmanuel Macron.