Macron isi face trust media

La République en marche (LREM) , partidul lui Emmanuel Macron, vrea sa-si creeze o echipa de jurnalisti, productii proprii si continuturi mediatice proprii, pentru a-si difuza mesajele pe teren.

LREM, care a avut recent la Paris primul sau congres pentru a trasa principalele proiecte din viitor, a informat ca a inceput recrutarile pentru jurnalisti de casa (ca altfel ce pot fi ei?), explicand ca doreste sa colaboreze mai mult cu presa regionala dar si sa dezvolte continuturi proprii, de maniera descentralizata. ”Vrem sa ne adresam unei mass-media mai sociala, sa iesim din rigoarea lecturii textelor politice ale partidelor”. ”Trebuie sa gasim tematicile, avem un camp de expresie care se adreseaza vietii oamanilor, cetatenilor”. In ce-l priveste, Emmanuel Macron pastreaza deja, ca Trump, o comunicare directa cu cetatenii, via retelele sociale. Cu mass-media mai putin. De remarcat ca, de la investitura la Elysee, Macron nu a dat decat un singur interviu, preluat de opt publicatii europene, si a renuntat la obisnuitul interviu televizat de ziua republicii, 14 iulie. La République en marche revendica 373.000 de aderenti, din care 100.000 suplimentari dupa victoria fostului ministru al Economiei la prezidentialele din luna mai. Din acestia, 160.000 de militanti activi si 3200 de comitete regionale au organizat aproximativ 70.000 de evenimente politice (ateliere, reuniuni publice…) in cursul anului trecut.