Macron, in Romania pentru forta de munca ieftina

Invitat de Klaus Iohannis, presedintele Frantei va efectua o vizita in Romania pe 24 august, a anuntat, ieri, Administratia Prezidentiala.

Vizita a fost convenita cu prilejul intrevederii avute de presedintii Romaniei si Frantei in timpul reuniunii Consiliului European din 23 iunie, ocazie cu care Emmanuel Macron a acceptat propunerea lui Iohannis de a continua dialogul la Bucuresti. Emmanuel Macron si Klaus Iohannis vor discuta despre dezvoltarea si aprofundarea relatiei bilaterale de Parteneriat Strategic, precum si despre principalele subiecte aflate pe agenda europeana, internationala si de securitate. Un alt subiect extrem de important pentru oaspete este, conform spuselor unui oficial francez, forta de munca ieftina existenta la dispozitia marilor companii in Europa de Est – situatie catalogata drept o ”concurenta neloiala” pentru lucratorii francezi. Ca urmare, Emmanuel Macron s-a angajat sa ia masuri de contracarare a acestui ”dumping social” si intentioneaza sa solicite ”norme mai bune” pentru lucratorii francezi si reguli mai stricte privind piata muncii in timpul calatoriei pe care o va face in Austria, Romania si Bulgaria in perioada 23-25 august. In plus, chiar daca Macron nu va vizita Cehia si Slovacia, el se va intalni totusi si cu premierii acestor doua tarii, cu care va aborda de asemenea problemele cu care se confrunta muncitorii francezi din cauza fortei de munca ieftina.