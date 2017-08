Macron, in „batalie navala” cu Italia

Presedintele Frantei a nationalizat marele santier naval de la Saint-Nazaire, unde se pot construi pacheboturi, dar si obiective militare strategice precum portavioanele. Masura este considerata protectionista, dar va salva santierul de preluarea sa de o companie italiana controlata de guvern.

Presa din Italia scrie revoltata despre o „batalie navala” intre un politician francez probusiness agresiv si un guvern italian incapabil de masuri. Interventia in forta a lui Macron, prima in domeniul economic, vine dupa ce compania italiana Fincantieri a primit in aprilie acceptul fostului guvern francez condus de Francois Hollande pentru cumpararea unei participatii care-i transfera controlul santierului naval de la Saint-Nazaire de la compania falimentara sud-coreeana STX Shipbuilding. Fincantieri promisese in schimb sa protejeze locurile de munca din Franta. Compania italiana este controlata de guvernul italian, astfel ca preluarea santierului de catre aceasta poate fi considerata o nationalizare italiana. Cu Saint-Nazaire, Fincantieri ar fi devenit un Airbus al industriei navale, scriau acum cateva luni ziarele franceze. Santierul naval ar fi adus companiei italiene o capacitate de a construi unele dintre cele mai mari vapoare din lume, iar Europei un jucator cu suficienta forta pentru a rivaliza cu constructorii navali germani, chinezi si sud-coreeni. „Aceasta decizie are un singur obiectiv: apararea unui instrument al industriei franceze”, a spus ministrul economiei Bruno Le Maire. Emmanuel Macron a promis ca se va renegocia acordul si a insistat ca cel putin jumatate din capitalul santierului naval sa ramana sub control francez, propunere refuzata de italieni. Urmeaza ca, la nivel guvernamental, reprezentantii celor doua tari sa se intalneasca pentru a rezolva disputa.