Macron ia 11 miliarde din Qatar, ai nostri dorm pe ei

Micul dar bogatul emirat a semnat, ieri, cu Franta, contracte de mai multe miliarde de euro, semnate in prezenta presedintelui Emmanuel Macron si a emirului Tamim bin Hamad al-Thani. Cu aceste acorduri, Qatarul incearca sa demonstreze ca nu este izolat international, dupa ce, in iunie, i s-a impus o blocada pe motiv ca sustine ”activitati teroriste”.

Este vorba in primul rand de achizitionarea de catre Qatar a 12 avioane de lupta Rafale (1,1 miliarde de euro) si a 50 de Airbus A321 (5,5 miliarde de euro). Apoi, companiile franceze SNCF/RATP vor asigura exploatarea si mentenanta metroului din capitala Doha (3 linii, 75 de kilometri, 37 de statii, tren automat, fara conductor) si a tramvaiului (4 linii, 19 km, 25 de statii) din Lusail-un nou oras ce se ridica langa Doha (va gazdui stadionul pentru CM de Fotbal din 2022). Alte 3 miliarde de euro. In continuare, Qatarul a semnat o scrisoare de intentie pentru achizitionarea a 490 de vehicule blindate (VBCI) de la compania franceza Nexter (1,5 miliarde euro). In plus, autoritatile din Doha au semnat un contract pentru depoluarea lagunelor Al Karaana, un proiect de ecologizare care va aduce companiei franceze Suez 100 de milioane de euro. In plus, cele doua tari au semnat alte acorduri strategice, intre care o declaratie de intentie cu privire la cooperarea bilaterala in materie de lupta antitero, finantarii terorismului si radicalizarii, acorduri prin care Qatar arata ca nu este izolat international si poate invinge de blocada impusa de unii din petrolierii sai vecini arabi.

Bai, astia de aici, asa se face

Pe aici, prin ”micul Paris” cum gresit i se tot spune sufocantului si aglomeratului Bucuresti, lectia lui Macron ar trebui luata in seama. Adica asa se face, asta-i rostul unei vizite peste hotare, sa te intorci cu ceva avantajos pentru tara a carei presedinte esti. Nu cum spune un proverb romanesc, sa pleci bou si sa te intorci vaca. Nu ca MAE nu publica zilnic intalnirile ministrului nostru de Externe, Melescanu, cu te miri cine. Problema nu sunt contactele sau vizitele externe. Chestiunea daca obtii ceva concret. Deocamdata nu e cazul. E mai mult decat de presupus ca sefi de state sau diplomati s-au plictisit sa piarda timp cu emisarii Romaniei cata vreme nu pun pe masa decat angajamente impachetate in vorbe. Ce sa negocieze zmeii Klaus Iohannis? Sau Melescanu? Sau Dragnea? Sau Tariceanu, altminteri spilcuit imbracat? Zmei, fireste, in Romania, ca afara (in cazul in care mai au norocul sa fie invitati) sunt cumintei, aproba in stanga, aproba in dreapta, pasind nesiguri, ca pe oua, dar rugbisti sa apara in fotografie. Despre diplomatia romaneasca se poate spune ca a ajuns cel mai corect nimic.