Macron cade….peste Le Pen

Chiar daca diferenta intre candidatul FN si cel al En Marche! a scazut, Emmanuel Macron va castiga, duminica, turul doi al prezidentialelor franceze, Marine Le Pen nemaiavand timp sa-l prinda din urma.

Cu 59% din intentiile de vot ale francezilor, Macron nu-si face griji in privinta lui Marine Le Pen, care nu ar obtine in cel de-al doilea tur de scrutin decat un scor de 41%, potrivit unui sondaj BFM TV realizat pentru l’Express, in perioada 28 aprilie-2 mai, in randul a 3817 persoane inscrise pe listele electorale. 18% din cei interogati nu si-au exprimat intentia de vot pentru turul doi. 91% din alegatorii lui Emmanuel Macron si 86% din alegatorii lui Le Pen au declarat ca alegerea lor este definitiva. Un alt sondaj, realizat de institutul Ispos in perioada 30 aprilie-1 mai, il crediteaza pe Macron cu 59% din intentiile de vot in timp ce candidatul extremei drepte ar primi 41% din voturi. Intre timp, adeptii Marinei Le Pen s-au imbogatit cu inca un membru, Brigitte Bardot, care i-a indemnat pe francezi sa nu-l voteze pe Macron, reprosandu-i ca ”nu are empatie, dupa cum arata privirea lui rece si albastra”. ”Ii invit pe cei care respecta animalele sa nu voteze cu Macron”, a lansat pe Twitter Bardot. ”E de partea vanatorilor”, a continuat fosta glorie a Frantei, referindu-se la fostul ministru al Economiei , care s-a declarat favorabil redeschiderii partidelor de vanatoare prezidentiale, daca va ajunge la Elysee, si afirmand ca ”o iubeste de mult pe Marine Le Pen”.