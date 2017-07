Macron cade in sondaje

Potrivit unui sondaj Ifop publicat ieri, doar 54% din francezi, dintr-un esantion reprezentativ de 1947 de persoane interogate in perioada 17-22 iulie sunt satisfacuti de presedintele lor. O scadere cu 10% fata de luna trecuta.

Pentru Macron, 47% din cei sondati au declarat ca sunt ”oarecum multumiti” (fata de 54% in iunie) iar 7% sunt ”foarte multumiti” (fata de 10% in iunie). Simultan, procentul nemultumirilor a trecut de la 35% la 43%, din iunie in iulie, repartizandu-se intre ”total nemultumiti” si ”oarecum nemultumiti. Pentru premierul Edouard Philippe, 52% din cei intervievati s-au declarat ”oarecum multumiti” (fata de 59% in iunie) iar 4% ”foarte multumiti”

Rihanna si Bono, la Elysee

Presedintele Frantei ii va primi , luni, pe Bobo si miercuri pe Rihanna la Elysee, doi artisti foarte activi in cadrul ONG-urilor ce promoveaza educatia.

In cadrul summit-ului G20, solistul trupei U2 le-a cerut liderilor sa sustina propunerea secretarului general al ONU de punere in practica a unei ”facilitati de finantare internationala pentru educatie”. Rihanna, care este ambasador din 2016 a Parteneriatului mondial pentru educatie, asociatie ce promoveaza accesul la educatie in tarile sarace, i-a cerut pe Twitter lui Macron ca Franta sa angajeze fonduri pentru educatie, un demers facut si pe langa premierul canadian Justin Trudeau.