Macron a ramas fara seful armatei

Seful Statului Major al armatei franceze, Pierre de Villiers, in conflict cu presedintele Emmanuel Macron pe tema taierilor prevazute in bugetul Apararii, a demisionat ieri, o decizie fara precedent care marcheaza prima criza a mandatului tanarului presedinte.

”In circumstantele actuale, consider ca nu mai sunt in masura sa asigur durabilitatea modelului armatei in care cred pentru a garanta protectia Frantei si a francezilor, astazi si maine, si sa sustin ambitiile tarii noastre. In consecinta, mi-am asumat responsabilitatile prezentand astazi demisia presedintelui Republicii, care a acceptat-o”, se arata intr-un comunicat difuzat de generalul Villiers. Mentinerea sau nu a generalului cu cinci stele, aflat in functie din 2014, agita mediile militare de multe zile, in conditiile in care Macron si-a multiplicat brutal chemarile ”la ordin” dupa ce generalul a criticat bugetul Apararii. La originea maniei sefului statului sunt obiectiile formulate de Villiers cu privire la 850 de milioane de euro care trebuie sa-i economiseasca armata in acest an, in contextul unor redugeri bugetare globale. Inainte de defilarea de Ziua Frantei, Macron i-a spus ”Sunt seful dumneavoastra”, reprosandu-i generalului ca a pus, de-o maniera ”nedemna” o polemica bugetara ”in spatiul public”. “Daca seful Statului Major si presedintele sunt pe pozitii opuse intr-o privinta, seful Statului Major este cel care pleaca”, a declarat Macron. In calitate de presedinte, el este si comandantul suprem al fortelor armate franceze.

Villiers: Nu permit nimanui sa ma reguleze asa

Personalitate integra (absolvent de Saint Cyr), apreciat de militari, Pierre de Villiers a rabufnit cu cateva zile in urma in fata Comisiei pentru Aparare din Adunarea Nationala, intr-o discutie cu usile inchise: ”Nu permit nimanui sa ma reguleze in felul asta, stiu cand cineva vrea sa ma pacaleasca”.

Anterior, intr-un editorial publicat de Le Figaro, el a cerut ”pastrarea indispensabilei coerente intre amenintari, misiuni si mijloace”, la ora cand Franta este angajata in multiple misiuni antiteroriste (Sahel, Orientul Mijlociu si pe teritoriul national-operatiunea Sentinelle). Pentru militari, reducerile bugetare sunt si mai greu de digerat cu cat Macron si-a multiplicat semnalele favorabile in directia armatei, dupa investitura. Cand s-a angajat si sa consacre 2% din PIB Apararii, pana in 2025, conform angajementelor de campanie. Dupa demisia lui Villiers, reactiile politice negative nu au intarziat sa apara, Macron fiind acuzat de ”exces de autoritarism”, ”derapaj si limite ingrijoratoare” etc.

Pe repede un inlocuitor

Generalul Francois Lecointre, actualul sef al cabinetului militar al premierului Edouard Philippe, a fost numit in locul lui Pierre de Villiers. In varsta de 55 de ani, venit din infanteria marina, generalul a activat in special in Rwanda (operatiunea Turquoise) si in timpul conflictului din fosta Iugoslavia. Numirea sa urma sa fie confirmata ieri de Consiliul de ministri.