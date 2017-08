Macedonia isi schimba numele

Dupa un sfert de secol de disputa ce ar parea ridicola vazuta de alte tari, Macedonia pare ca vrea sa rezolve conflictul cu Grecia privind denumirea tarii. Iar Atena nu se opune.

Noul premier macedonean, Zoran Zaev (social-democrat) si-a manifestat aceasta dorinta, la scurt timp dupa alegerea sa, in iunie, un calendar de intalniri bilaterale fiind stabilit. Neintelegerea cu grecii dateaza de la independenta fostei republici iugoslave Macedonia, in 1991, cand noul stat si-a revendicat si istoria Macedoniei antice, informeaza Afp. Mai ales cea a marilor regi Filip al II-lea al Macedoniei (382-336 i. Hr.) si fiul sau Alexandru cel Mare (356-323 i. Hr.). Or, centrul regatului lor era pe teritoriul actual al regiunii Macedonia din nordul teritoriului grec.

De atunci, Atena a refuzat Skopje dreptul ca tara sa se numeasca Macedonia si, pana cand cazul nu este solutionat, se opune aderarii acesteia la UE si NATO. Macedonia este denumita de greci dar si de majoritatea tarilor vest europene drept Fosta Republica iugoslava a Macedoniei (FYROM), nume provizoriu recunoscut de ONU. Dinspre partea greaca, conflictul privind denumirea a in 1992, cu un milion de persoane — 1/10 din populatia greaca — pe strazile din Salonic, al doilea oras ca marime din Grecia si capitala regiunii elene Macedonia. “Potrivit acordului (ONU) din 1995, Fosta Republica iugoslava a Macedoniei nu poate apartine marilor federatii decat sub numele sau provizoriu”, a amintit Ministerul de Externe grec. Insa Zaev a estimat ca tara sa poate provizoriu sa ”devina membra a NATO sub aceasta denumire”, avand si o convorbire telefonica cu omologul sau Alexis Tsipras. “Grecia poate ramane pe aceeasi pozitie timp de doua secole. Trebuie sa gasim o solutie pentru deblocarea procesului de integrare in NATO si UE”, a explicat, sub rezerva anonimatului, un inalt responsabil SDSM, partidul lui Zaev. Exista o ”anumita mobilizare”, a remarcat o sursa diplomatica greaca, mentionand ”unele semne” de bunavointa din partea Skopje. Dar trebuie de acum ”sa asteptam faptele”. Dar ce nume ar fi acceptabil? Se vehiculeaza ”Macedonia de Nord”, ”Noua Macedonie”, ”Macedonia Vardanska” (dupa numele Vardar, fluviul de traverseaza tara), sau Macedonia greaca, sub numele de Axios. Guvernul grec nu a facut inca nici o propunere, asteptand reluarea negocierilor. In 2007, executivul elen de la acea vreme sugerase o ”denumire cu prefix geografic”. Ministrul de externe macedonean Nikola Dimitrov a facut o vizita la Atena, in iunie iar omologul sau grec, Nikos Kotzias, este asteptat la Skopje la sfarsitul acestei luni.