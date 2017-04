Lux postatomic: bunker de 17, 5 milioane de dolari

Ti-e frica de razboiul nuclear? Atunci, ia-ti un bunker cu ziduri de un metru, la 14 metri adancime si cu o suprafata totala de 14.000 de metri patrati. Ai cablu tv si dusuri de decontaminare bonus!

Compania imobiliara americana Bastion Holdings a scos la vanzare un bunker de mare lux pentru modica suma de 17, 5 milioane de dolari. Acesta este construit la 14 metri adancime, are ziduri de minimum 1 metru latime si contine 4 apartamente a cate 91 de metri patrati fiecare.

Apartamentele sunt alcatuite fiecare din doua dormitoare, un living, bucatarie si baie proprie. Facilitatea a fost construita pe vremea Razboiului rece, in 1966, a fost complet renovata in 2012 si multa vreme a fost folosita ca zona de antrenament pentru militarii care ar trebui sa supravietuiasca unui razboi nuclear. Casa-bunker se afla langa orasul Savannah, in statul american Georgia. Locuinta este prezentata drept “cel mai sigur paradis al oricarei familii”. Aici se mai gasesc o camera a armelor, un cinematograf in miniatura si niste spatii cu jocuri de societate, o sala de clasa pentru studio si o sala de conferinte. Cablul TV si dusurile de decontaminare sunt si ele prezente. La suprafata, bunkerul are ca proprietate inca 130.000 de metri patrati de teren.