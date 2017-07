Lupta la baioneta in PSD

Presat de pesedisti sa o lase mai moale cu conducerea pe cont propriu si sa revina la moda convocarii saptamanale a Biroului Permanent National, Liviu Dragnea le-a facut colegilor pe plac.

Dupa o indelungata pauza, BPN al PSD se reuneste, astazi, in sedinta. La o prima vedere, s-ar putea crede ca este vorba despre o reusita a taberei anti-Dragnea. La a doua insa, se constata ca pesedistii dizidenti s-ar putea trezi ca ies in minus la finalul sedintei, si asta pentru ca BPN este obligat sa decida laie sau balaie in cazul celebrelor excluderi cu cantec: Victor Ponta, Sorin Grindeanu si Catalin Ivan.

Ponta este cuiul lui Pepelea

Desi ultimii doi par cel mai greu de rapus (statutul PSD impune ca decizia de excludere sa fie luata de organizatia din care face parte respectivul iar Grindeanu si Ivan beneficiaza de sustinerea fatisa a filialelor unde sunt membri), adevaratul cui al lui Pepelea este Victor Ponta.

Motivul: fostul lider si-a pierdut calitarea de membru PSD nu printr-o decizie formalizata, ci ca urmare a incalcarii interdictiei de a vota impotriva motiunii de cenzura depusa contra lui Grindeanu. Chiar daca chestiunea este extrem de sensibila, data fiind sustinerea de care Ponta se bucura in PSD, problema trebuie totusi transata pana cel tarziu la sfarsitul verii. Concret, graba este impusa de faptul ca Ponta si amicii sai au in plan saparea la temelia lui Dragnea astfel incat acesta sa poata fi debarcat definitiv in toamna. Cum dezideratul este si pe placul adversarilor lui Dragnea din exteriorul PSD, se poate spune ca impotriva lui Dragnea s-a declansat o adevarata ofensiva. Una de tipul ”ori la bal, ori la spital” coordonata, in interiorul PSD, de Ponta si a carei finala este programata in toamna. La fel de sigur este si ca Dragnea stie ce i se coace si va incerca la randul lui sa-si destabilizeze inamicii.

Firea este si ea plina de ambat

Perioada ii este favorabila: cu Guvernul a rezolvat-o iar vacanta de vara ii ofera un ragaz si posibilitatea de a negocia individual cu colegii. Alt element favorabil lui Dragnea este si divizarea adversarilor sai interni odata cu aparitia unei noi tabere interne in jurul Gabrielei Firea. Care isi neaga din rasputeri ambitiile politice dar este clar ca a fost ametita de inaltimea scaunului de primar general si viseaza acum cu ochii deschisi la tronul de la Cotroceni, via jiltul de sef al PSD. Cu o ecuatie interna asa de complicata, este evident ca lucrurile in PSD se vor transa doar in urma unei lupte crancene, cu cutitele pe masa. Iar cum toamna se numara bobocii, PSD isi va numara si el tot atunci liderii si taberele supravietuitoare care vot supravietui macelului intern.