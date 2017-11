Lungmetraj realizat cu iPhone

”Unsane”, viitorul film al regizorului Steven Soderbergh va fi prezentat spectatorilor americani in 23 martie 2018, a anuntat Bleecker Street, distribuitorului filmului, impreuna cu realizatorul Fingerprint Releasing.

Thrillerul ”Unsane” are particularitatea ca a fost in intregime filmat cu un iPhone, o adevarata provocare tehnica in care s-a lansat Soderbergh alaturi de Claire Foy, Juno Temple si Jay Pharoah in acest film experimental, realizat cu buget redus si filmat in mare secret la inceputul acestui an. Povestea se concentreaza in jurul unei tinere involuntar plasata intr-un spital de psihiatrie, unde se confrunta cu cele mai mari spaime din viata. Steven Soderbergh si-a multiplicat proiectele atipice pentru marele si micul ecran. Pentru HBO, a dezvoltat o serie interactiva disponibila atat pentru smartphone (via o aplicatie disponibila numai in SUA) cat si pentru tv. Soderbergh nu este primul realizator care utilizeaza un iPhone ca o camera. Sean Baker a facut-o in 2015, pentru ”Tangerine”, la fel si iranianul Jafar Pahani, pentru un documentar, sau francezul Michel Gondry, pentru scurtmetrajul ”Detour”.