Lumina, noua sursa de poluare

Terra este din ce in ce mai inundata de lumina artificiala, un fenomen agravat de noua tehnologie a lampilor cu dioda electroluminiscente (LED) arata o analiza a unor observatii prin satelit care confirma o poluare luminoasa in crestere, fenomen ce afecteaza sanatatea umana, animalele si plantele.

Un raport al cercetatorilor publicat de revista Science Advances a determinat ca iluminatul global a crescut, atat in cantitate cat si in intensitate, cu aproximativ 2% pe an, in perioada 2012-2016. Cresterea luminii artificale are lor aproape peste tot pe glob. Acest studiu este unul din primele care examineaza din spatiu efectele tranzitiei aflate in curs in lume spre iluminarea cu LED, net mai putin consumatoare de energie. Dar cercetatorii au ajuns la concluzia ca economiile de energie realizat gratie tehnologiei LED au fost investite pentru a instala si mai multe dispozitive de iluminat, creandu-se si mai multa lumina artificiala. Cercetari anterioare au aratat ca emisiile luminoase pe cap de locuitor erau de trei ori mai ridicate in SUA decat in Germania, ambele economii dezvoltate. Aceasta arata ca este posibila asigurarea unui acelasi nivel de prosperitate si siguranta cu o folosire mai restransa a luminii artificiale exterioare.

Cancer, diabet, depresie.

Insa specialistii apreciaza ca lumina artificiala exterioara va continua sa creasca in lume, cu nebanuite consecinte nefaste asupra mediului si sanatatii.

”Nocturnele” pot perturba ritmul circadian (ciclu de aproximativ 24 de ore al proceselor biochimice, fiziologice sau comportamentale apartinand entitatilor vii), ceasul biologic, ceea ce sporeste riscurile cresterii unor maladii precum cancerul, diabetul si depresia. Insa specialistii avertizeaza ca poluarea luminoasa este inca subestimata, mai ales ca iluminarea LED emite multa lumina albastra, ceea ce instrumentul folosit de satelitii NASA pentru acest studiu nu pot sa detecteze. In plus, lumina LED se difuzeaza mai mult in atmosfera Pamantului decat alte surse luminoase de alte culori, ceea ce inseamna ca satelitul nu a captat toata intensitatea stralucirii oraselor pe timp de noapte, care aparent era mai mica inainte de adoptarea becurilor LED.

Un sfert din omenire nu vede Calea Lactee

Potrivit unui nou atlas al poluarii luminoase, publicat in 2016, peste 80% din omenire traieste sub ceruri inundate de lumina artificiala. Spre exemplu, un sfert din populatia planetei nu poate vedea noaptea Calea Lactee. Aceste date permit studierea iluminatului artificial ca factor poluant cu potential impact asupra sanatatii si ecologiei. Poluarea luminoasa desemneaza prezenta nocturna anormala sau deranjanta a luminii si consecintele iluminarii artificiale nocturne asura faunei, florei, ecosistemelor dar si efectele suspectate sau dovedite asupra sanatatii umane. Mai tehnic, notiunea de poluare luminoasa defineste fenomenul de alterare functionala a ecosistemelor prin imixtiunea luminii artificiale in mediul nocturn, mai ales cand aceasta lumina are impact negativ semnificativ asupra unor specii reputate a fi ”specii-cheie” ale ecosistemelor.