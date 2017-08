Lumea a luat-o razna! Partida de sex nebun in metrou

Pana acum au scapat in spatiul virtual filmulete cu diverse cupluri facand sex fie pe plaja, fie in vreun turn, fie in lift sau intr-o parcare. Marea majoritate a cazurilor, aparent departe de ochii lumii. In cazul de fata, insa, partida de sex s-a consumat chiar in vagonul unei garnituri de metrou, la New York, la scurt timp dupa incheierea confruntarii de baseball NY Yankees – Boston Red Sox. Protagonistii? Doi suporteri ai lui Yankees, cel mai probabil iubiti, care s-au descarcat dupa stresul acumulat ca urmare a jocului mizerabil practicat de echipa favorita, invinsa de team-ul din Boston. Potrivit NY Post, perechea – echipata cu tricouri Yankees – s-a dezlantuit intr-un vagon care circula pe linia 5, precum se poate observa si pe clipul postat de SubwayCreatures, pe contul de Instagram. In metrou, la acea ora, nu erau prea multi calatori, insa suficienti incat spectacolul oferit de catre cei doi amorezi sa beneficieze si de spectatori. Hainele celor doi au ramas la locul lor, dar asta nu i-a facut absolut deloc pe protagonisti sa se simta stanjeniti. Cei doi pareau ca au ajuns la orgasm in clipa in care trenul a ajuns in statia Grand Central. Cine a realizat acest filmulet si cine sunt cei doi suporteri aflati in calduri, nu este deocamdata cunoscut.