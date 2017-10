Lui Puigdemont i s-a blegit independenta

Dupa ce a tulit-o in Belgia, presedintele-luptator-destituit, Carles Puigdemont , a anuntat, ieri, ca va ramane la Bruxelles, impreuna cu o parte a guvernului sau, din motive de ”securitate”, fara a cere azil si acceptand ca proiectul independentei catalane sa fie ”incetinit” pentru a se evita noi tulburari.

Exprimandu-se in catalana, franceza si spaniola, Puigdemont a declarat, intr-o conferinta de presa, ca ramane la Bruxelles pentru a ”explica lumii esecurile democratice ale statului spaniol”, insistand ca ramane presedintele ”legitim” al Generalitatii, executivul Cataloniei. Cu toate ca a fost demis din functii de Madrid, in 27 octombrie, la cateva ore dupa proclamarea unilaterala a ”republicii” Catalonia. Si cu independenta cum ramane? ”Am fost obligatiu sa ne adaptam planul de lucru pentru evitarea violentei” si ”daca aceasta are ca pret incetinirea implementarii Republicii trebuie sa luam in considerare ca este un pret rezonabil in Europa secolului 21”, a declarat Puigdemont. A carui plecare in Belgia a intervenit in timp ce procurorul general al Spaniei a declarat ca va fi urmarit de justitie pentru ”rebeliune si razvratire” impotriva statului spaniol, in scopuri secesioniste. Paul Bekaert, avocatul belgian (expert in azil si fost aparator al Bascilor spanioli membri ETA) pe care l-a contactat Puigdemont, e explicat ca acest ”prim contact” urmareste pregatirea juridica in fata a ceea ce anumit atitudinea Madridului fata de liderul catalan. Insa este putin probabil ca Puigdemont sa obtina azil politic in Belgia, el trebuind sa demonstreze un risc de persecutii in Spania si imposibilitatea de a fi protejat.

Europa, reactioneaza!

Puigdemont a mai cerut ”comunitatii internationale , in special UE, sa ”reactioneze” in fata crizei institutionale dintre statul spaniol si Catalonia, estimand ca masurile guvernului lui Mariano Rajoy sapa ”valorile” pe care sta UE. Dar comunitatea inernationala a reactionat deja, declaratia de independenta catalana nefiind recunoscuta de nici un stat iar institutiile europene, solidare cu Madridul, au dat asigurari ca nu se pune problema unei intrevederi cu Puigdemont la Bruxelles. 200.000 de functionari catalani cu trecut, fara incidente, sub tutela Madridului iar regiunea este administrata oficial de vicepresedintele guvernului lui Rajoy, Soraya Saenz de Santamaria. In ce priveste alegerile regionale convocate de Mariano Rajoy pentru 21 decembrie, Carles Puigdemont a declarat ieri ca va accepta aceasta ”provocare” asigurand ca ”va respecta” rezultatul scrutinului si cerand reciprocitate Madridului in cazul unui rezultat favorabil fortelor secesioniste.