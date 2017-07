Lui Becker i se trage de la nigerieni!

Se poate spune ca fostul tenismen german Boris Becker a luat o mare teapa in Nigeria: si-a pierdut averea din cauza unor investitii gresite in aceasta tara.

Becker si-a declarat falimentul luna trecuta, insa opinia publica s-a intrebat cum a fost posibil ca fostul sportiv sa piarda chiar 100 milioane de euro. Un prim raspuns vine de la Der Spiegel, publicatie care a anuntat ca Becker a facut mai multe plasamente in industria de petrol si gaze nigeriana si numai intr-o singura afacere a pus la bataie 10 milioane dolari, unde a fost introdus de o banca de investitii canadiana. Documente scurse de furnizorul de informatii Football Leaks Becker Private Office, companie controlata de Becker, releva ca acesta avea inca din 2013 actiuni ale unor companii cu profil energetic din Nigeria. Desi Boris Becker trecea drept o persoana influenta in cercurile de business africane(legaturi cu fostul presedinte al Ghanei John Mahama si industriasul indian din sectorul otelului, Lakshmi Mittal), avocatul sau, John Briggs, a declarat in fata Curtii, la procedura de declarare a falimentului fostului campion, ca “nu este o persoana sofisticata cand este vorba despre finante”.