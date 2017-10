Lucifer, interzis in Germania

Au si nemtii o problema, dupa extrema dreapta in Parlament si refugiatii lui Merkel: prenumele unor copii

Un angajat al biroului starii civile a refuzat sa puna pe certificatul de nastere al unui copil prenumele ales de parinti: Lucifer. Parintii s-au opus sa caute un alt prenume asa ca afacerea a ajuns in justitie. Justitia a transat, interzicandu-le la randul ei parintilor sa-si boteze copilul cu un prenume asociat diavolului. Asa ca micutul a primit, in final, prenumele de Lucian. Putini stiu insa ca ”Lucifer inseamna in limba latina ”purtator de lumina”. In traditia crestina, Lucifer este considerat ca un inger cazut pentru ca s-a revoltat impotriva lui Dumnezeu, fiind apoi asimilat cu Satana sau Diavolul. In 2016, prenumele date copiilor germani erau mai ”clasice”. Pentru fete, Maria, Sophia sau Sofia erau cele mai frecvente, in timp ce pentru baieti erau frecvente Elias, Alexander si Maximilian.