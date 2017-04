Lovitura ruseasca in inima Americii: Rosneft, gata sa cumpere Citgo

Spre spaima multor americani, gigantul petrolier rus Rosneft ar putea deveni proprietarul de drept al unei importante companii rivale din Statele Unite, Citgo.

Investitiile companiilor occidentale in sectorul petrol-gaze din Rusia au fost sistate in urma cu 3 ani, ca urmare a regimului de sanctiuni impus dupa declansarea crizei din Ucraina, iar noua rasturnare de situatie da fiori reci politicienilor americani. Ciudata situatie a aparut ca urmare a lipsei de lichiditati cu care se confrunta… Venezuela. Astfel, compania de stat Petroleos de Venezuela a apelat, in luna decembrie a anului trecut, la un imprumut generos acordat de rusi prin intermediul Rosneft. Petroleos de Venezuela este insa si actionar majoritar in cadrul Citgo, o companie energetica din Houston-Texas, iar imprumutul a fost garantat cu 49,9% din actiunile companiei din SUA. Astfel, in cazul in care compania din Venezuela nu va reusi sa dea inapoi banii imprumutati de la Rosneft, rusii ajung sa se implice direct in piata de energie din SUA. Chiar si fara ca Citgo sa fie un jucator de top pe piata de energie americana, implicarea Moscovei in afacerile cu petrol din Statele Unite reprezinta o sursa de ingrijorare atat pentru congresmanii si senatorii republicani, cat si pentru cei democrati. “Suntem ingrijorati de faptul ca preluarea controlului de catre Rosneft asupra unui important furnizor local se poate transforma intr-o amenintare la adresa securitatii energetice a Statelor Unite, cu impact direct asupra fluxului de livrari si a pretului practicat pentru consumatorii americani, si expunand infrastructura critica a SUA la amenintari externe”, au scris reprezentantii celor doua tabere politice intr-o scrisoare comuna adresata secretarului Trezoreriei SUA, Steve Mnuchin. Mnuchin este si presedintele Comitetului pentru Investitii Straine din SUA, care poate da unda verde tranzactiilor dintre firmele americane si partenerii de pe alte piete, iar, in acest caz, Rosneft are nevoie doar de a achizitiona inca un mic pachet de actiuni si sa astepte ca datornicii din Venezuela sa nu isi achite imprumutul pentru a dobandi controlul asupra Citgo.