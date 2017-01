Lovitura in plex pentru mafia pharma

Iata ca, ironia sortii, la doar cateva ore dupa ce Donald Trump a provocat un scandal international declarand ca va sari la jugulara atotputernicei mafii din domeniul farmaceutic, Guvernul de la Bucuresti s-a miscat mai repede decat viitoarea administratie a SUA.

Iar noul ministru al Sanatatii a anuntat ca guvernul va elimina comisiile de specialitate de la nivelul caselor de asigurari, astfel ca medicii vor putea, in sfarsit, sa prescrie direct medicamentele pe care le considera optime in derularea tratamentelor. Este vorba despre o adevarata „revolutie” produsa de catre ministrul Florin Bodog, intrucat, pana acum, aceste decizii erau strict apanajul membrilor comisiilor judetene de asigurari, acestia fiind acuzati de nenumarate ori ca fac pe fata jocul marilor jucatori de pe piata pharma, aflandu-se sub influenta unor puternice grupari de lobby precum cea a lui „Don Nic” Voiculescu.

De la 1 martie

Ce-i drept, in programul de guvernare al PSD-ului era prevazuta „debirocratizarea accesului la tratament al pacientilor din programele nationale”, dar prea putini credeau ca „minunea” se va intampla chiar atat de repede.

Iata insa ca, in deschiderea ultimei sedinte de guvern, ministrul Sanatatii a surprins prin anuntul ca, incepand cu data de1 martie vor fi desfiintate comisiile de specialitate de la nivelul Caselor Judetene de Sanatate. Si ca, din aceeasi zi, medicii vor putea stabili ei insisi care medicamente sunt cu adevarat necesare si care nu. Iar decizia loveste puternic interesele companiilor farmaceutice. Care, avandu-si oamenii implantati in aceste comisii, puteau deturna platile de la buget catre anumite produse de medicamente. Pentru ca, de exemplu, degeaba un medic isi punea parafa pe un tratament cu un anume medicament, pentru ca birocratii din comisii puteau decide ca este nevoie de alte pastile, mult mai scumpe sau produse de o anumita campanie. Desigur, este inca departe pana ce statul roman va exercita un control mai strict asupra acestor atotputernice companii farmaceutice, dar cel putin este un prim pas facut pe acest drum.