Lovitura: Carrefour preia Bringo

Carrefour a preluat sub control platforma Bringo, o aplicatie IT prin intermediul careia produsele diferitelor magazine pot fi comandate si primite de cumparatori direct acasa, fara a se mai deplasa la centrul comercial, cea mai importanta miscare pe piata locala a comertului online cu alimente din ultimii ani.

Bringo permite cumparatorilor sa isi aleaga magazinul de unde vor sa achizitioneze un produs, sa plaseze comanda, sa selecteze un curier si sa achite cumparaturile la domiciliu, contra unei taxe de transport. Carrefour isi asigura clientii ca vor primi produsele astfel comandate in maximum 90 de minute si ca le poate furniza peste 350.000 de produse la acelasi pret, de hypermarket. Deocamdata, serviciul este disponibil doar in Bucuresti. Aplicatia a fost lansata anul trecut si imediat a intrat in Apple Store si Google Play. Pe langa Beta Software si Ascend Netsolutions, al treilea fondator al Bringo a fost firma Allib Rom, administrata de Jean-Baptiste Dernoncourt, General Manager al Carrefour Romania, cu 30% din titluri. Recent, Allib sa cumpere intreaga participatie a Beta Software si a ajuns sa detina 51% din Bringo, alaturi de Ascend (cu 49%), Carrefour preluand astfel controlul asupra platformei. De altfel in Romania tot Carrefour a facut primul pas pe aceasta piata(cand alti mari retaileri s-au concentrate pe alte tari), cand si-a lansat, in iulie 2013, platforma online care asigura si astazi livrarea de produse la domiciliu, in Bucuresti si zonele limitrofe.