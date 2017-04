Louis Vuitton cumpara Christian Dior, pentru 12 miliarde euro!

Tranzactie gigant pe piata articolelor de lux: Louis Vuitton Moet Hennessy, detinut de miliardarul francez Bernard Arnault, preia cea mai mare partea a operatiunilor Christian Dior, pentru 12 miliarde de euro, un acord care va uni drepturile de proprietate asupra celebrei case de moda intr-o singura entitate, LVMH, si va simplifica structurile financiare ale grupului.

Familia Arnault detine in prezent 74,1% din capitalul holdingului Christian Dior, care, la randul sau, detine 41% din actiunile LVMH. Practic, va fi vorba de o dubla tranzactie: LVMH va prelua Christian Dior Couture, filiala a Christian Dior SA, pentru 6,5 miliarde de euro. (Christian Dior Couture produce gentile de dama marca Lady Dior precum si articolele de imbracaminte pentru barbati si femei marca Christian Dior) si, in paralel, va achizitiona toate actiunile detinute de asociatii minoritari la grupul Christian Dior SA. , operatiuni in valoare de 12 miliarde de euro, prin care familia franceza va detine 100% din capitalul Christian Dior. Dupa vanzarea tuturor actiunilor sale la filiala C.D. Couture, marca de moda isi va pastra participatia de 41% din actiunile LVMH. Simplificarea operatiunilor financiare ale grupului Christian Dior-LVMH a fost ceruta de piata si prin achizitionarea Christian Dior Couture, una din marcile cele mai emblematice din lume, familia Arnault isi ilustreaza angajamentul si increderea in perspectivele pe termen lung ale LVMH si a brandurilor sale, a anuntat Bernard Arnault. Designerul Christian Dior (mort in 1957, la 52 de ani) a fondat compania in 1946, asociat cu industriasul in domeniul textil Marcel Boussac. Bernard Arnault este una dintre cele mai avute persoane din Franta, averea PDG-ului LVMH este estimata la aproape 35 de miliarde de euro.