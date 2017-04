Loteria prezidentialelor din Franta

Niciodata o cursa la palatul Elysee nu a fost asa de stransa la urne. Aproximativ 47 de milioane de francezi au inceput ieri sa voteze in cadrul primului tur al alegerilor prezidentiale din Hexagon. Indecisi, cu spectrul terorismului ce flutura deasupra tarii, urmariti cu infrigurare de UE, deasupra careia flutura spectrul Brexit. 50.000 de politisti si jandarmi vor asigura securitatea scrutinului. Este prima data cand alegerile prezidentiale au loc sub stare de urgenta, in vigoare dupa atentatele din 13 noiembrie 2015 din Paris si Saint-Denis.

In urma cu putin peste un an, partidul ”En marche!” al lui Emmanuel Macron (favorit) nici macar nu exista. ”Este o premiera in Franta ca un asemenea candidat sa apara atat de repede”, observa Antoine Rayroux, profesor la Universitatea Concordia. Aceasta se inscrie intr-o tendinta de declin a vechilor partide si de respingere a elitelor traditionale, care nu se limiteaza numai la Franta, noteaza politologii. Pe cine poate invinge Macron? Pe toti candidatii, chiar daca unii ii sufla in ceafa in sondaje, sondaje care l-au dat favorit in ultima saptamana. Mai mult, potrivit acelorasi sondaje, ii va invinge pe principalii trei rivali si in turul doi. Ramane insa de vazut cum vor reactiona alegatorii dupa rezultatele scrutinului de ieri, spun observatorii. Macron afirma ca nu este nici de dreapta nici de stanga. Tanar si liberal, are un profil asemanator premierului Canadei, Justin Trudeau. Hiba ar fi ca tanarul sau partid ar putea sa nu castige majoritatea la alegerile legislative si va fi obligat sa negocieze o coalitie cu alte partide. Acelasi scenariu s-ar putea aplica si in cazul lui Le Pen sau Melenchon.

Candidatura care da fiori

Daca Frontul National al lui Marine Le Pen a devenit un partid inconturnabil, multi francezi se tem ca va accede la putere. In afara expulzarii imigrantilor si altor masuri radicale promise de Marine Le Pen, francezii se tem de electrosocul unei potentiale iesiri din UE. Destabilizarea monedei si fuga de capital ar face parte din numeroasele consecinte, prezic politologii. Ramane insa faptul ca Le Pen s-a angajat sa-i consulte pe francezi prin referendum inainte de a se arunca intr-un Frexit. Pe cine poate invinge Le Pen? Chiar daca are sanse bune sa ajunga in duo-ul din fruntea primului tur, nu-i va invinge pe nici unu din candidatii din turul doi, potrivit sondajelor, dar un puternic asbenteism in turul doi ar putea-o avantaja. In caz ca ar deveni presedinte, victoria lui Le Pen va semnifica victoria populismului de dreapta. Impreuna cu Brexit in Marea Britanie si alegerea lui Donald Trump in SUA, Franta, SUA si Regatul Unit, stalpi ai Consiliul de Securitate al ONU, vor adopta nationalismul conservator, spre o izolare a Germaniei.

Cand extremele se aduna

Nimic nu iustreaza mai mult incertitudinea scurtinului francez ca surpriza numita Jean-Luc Melenchon (stanga) , candidatul partidului ”La France insoumise”, acum cateva saptamani. In timp ce multi au temerea cresterii in putere a extremei drepte, iata un candidat mostenire a partidului comunist francez care s-a fofilat in cursa pentru Elysee. Culmea ironiei, discursul sau antiglobalizare, anti UE si anti elite are multe puncte in comun cu discursul lui Marine Le Pen. De o b una bucata de vreme, extremele Frantei tind sa se reuneasca in programul lor economic. Pe cine ar putea invinge Melenchon? In primul tur, el ar putea fi favorizat in cazul unui puternic absenteism. Chiar daca nu are popularitatea principalilor candidati, in turul doi i-ar putea invinge pe Le Pen si pe Fillon, potrivit unui noi sondaj BVA. Cu un Trump la Casa Alba si un Melenchon la Esysee, ar fi un mesaj foarte puternic, semnul ca ordinii internationale liberala, fondata dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, i-a venit sfarsitul. Cu consecintele unui protectionism intarit.

Mostenirea scandalurilor

Francois Fillon (Les Republicains) este cel mai slab candidat pe care dreapta franceza l-a avut, spun politologii. Cu un inceput convingator si dat ca favorit la prezidentiale, imaginea lui Fillon a fost sifonata (iremediabil, spun unii observatori) dupa scandalul Penelopegate, scandal in care au aparut angajari fictive ale sotiei lui Fillon si a celor doi copii ai lor, platiti cu sume ce au starnit revolta in randul opiniei publice. Francois Fillon se afla in ancheta, in principal pentru deturnare de bani publici. Dar nu este singurul candidat prins in scandaluri. Justitia franceza a deschis o ancheta si pentru presupuse angajari fictive in sanul Frontului National al lui Marine Le Pen. Pe cine poate invinge Fillon? Observatorii apreciau ca va oscila intre locul trei si patru in primul tur. In turul doi, ar putea fi peste Le Pen dar nu si peste Macron sau Melenchon. In caz ca va ajunge presedinte, Fillon ar face o figura de stabilitate, va fi presedintele de dreapta traditional, in linia lui Nicolas Sarkozy. Dar si aici francezii stiu ca ar convietui cu un presedinte pe care-l considera fraudulos. Un sondaj publicat inaintea scrutinului de ieri arata ca Macron este creditat cu 24% din intentiile de vot, Le Pen cu 23%, Fillon cu 19% iar Melenchon tot cu 19%. La jumatatea zilei, prezenta la urne in Franta metropolitana era de 28, 54%. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon si Jean-Luc Mélenchon par singurii calificati sa acceada in turul doi.