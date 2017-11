Londra sare la gatul lui Putin

”Stim ce faceti. Nu veti reusi”, a trimis premierul Theresa May catre Kremlin, intr-un discurs dur in care a denuntat ”actele ostile” ale Rusiei, in care a detaliat ”actiunile necesare ce trebuie luate pentru a contra aceste activitati”.

Subliniind ca nu vrea ”o intoarcere la Razboiul Rece”, Theresa May a trimis, in cursul unui dineu organizat de Lordul-primar al City din Londra, sageti catre Vladimir Putin si alti lideri ai Federatiei Ruse. Potrivit discursului trimis de cabinetul sau, May a denuntat ”anexarea ilegala a Crimeei de catre Rusia”, sustinerea acordata rebelilor in regiunea Donbas, violarea “in repetate randuri” a “spatiului aerian al mai multor tari europene”, campaniile de “spionaj cibernetic”, “ingerintele cu ocazia alegerilor”, actele de “piraterie asupra Ministerului danez al Apararii si Bundestagului” german. Cuvinte pronuntate in centrul istoric si financiar al capitalei britanice.

Discordie si sabotaj in Occident

“Rusia incearca sa faca din informatie o arma, desfasurand media conduse dirijate de stat pentru a difuza informatii false si imagini prelucrate cu scopul de a insamanta discordia in Occident si a ne sabota institutiile”, a spus Theresa May.

“Marea Britanie va face ce trebuie pentru a se proteja si va lucra cu aliatii sai pentru a face acelasi lucru”, a adaugat premierul britanic.

Reforma NATO

Printre masurile necesare, Theresa May a citat ”reforma NATO” pentru a ” descuraja mai eficient si a contra activitatile ostile ale Rusiei”, “intensificarea” sustinerii militare si economice a Ucrainei din partea Marea Britanii sau “intarirea” politicii Marii Britanii in domeniul securitatii cibernetice.

“Intreprindem actiunile necesare pentru a contra activitatile ruse”, totusi “nu vrem sa ne intoarcem la Razboiul Rece, nici sa fim intr-o confruntare perpetua” cu Moscova, a explicat May, exprimandu-si speranta ca Rusia va merge pe un “drum diferit”.

Televiziunea rusa RT, ”agent strain” in SUA

Postul, controlat de statul rus, a confirmat ca s-a pliat exigentelor autoritatilor americane, inregistrandu-se ca ”agent strain” in SUA, Moscova promitand masuri de retorsiune. ”Un atac la adresa libertatii de exprimare”, a calificat Putin . Deputatii rusi urmeaza sa voteze maine o lege ce permite media internationale ce opereaza in Rusia sa fie desemnate ”agenti straini” si obligate sa furnizeze detalii complete despre finantarea si personalul lor. Decizia cu privire care media, americane sau altele, se vor inregistra ca ”agenti straini” revine ministerului rus al Justitiei. Anterior, RT a confirmat ca se va supune legii FARA (Foreign agents registration act), care obliga orice societate reprezentand o tara sau o organizatie straina sa informeze regulat autoritatile americane privire la relatiile sale cu tara ori institutia respective, in caz contrar urmand sa-i fie inghetate conturile. Dand asigurari ca FARA nu ”limiteaza libertatea de expresie si continutul informatiilor difuzate”, ministerul american al Justitiei a comunicat: ”Americanii au dreptul sa stie cine actioneaza in tara pentru a influenta guvernul sau opinia publica in contul intereselor straine”. SUA au acuzat frecvent RT si agentia de presa Sputnik (ambele controlate de Moscova) de propaganda pentru Kremlin, suspectandu-le ca au incercat influentarea campaniei prezidentiale americane din 2016.

UE baga mai multi bani impotriva propagandei ruse

Asa dupa cum se vede, cand vine vorba de computer, lume virtuala, criptovrajeli si alte alea, tarile Occidentului se calca una pe alta in picioare ca sa se laude ca rup mapamondul la specialisti, proiecte si bla-bla-bla. Acum, dupa ce le-au tras-o rusii de nu s-au vazut, totii luminatii lumi dau din colt in colt dovedind ca n-au putut stapani un simplu cuvant: “prevenire”. Spre exemplu, ca urmare, ministrii de externe din UE au aprobat cresterea resurselor pentru contracararea interventiei in treburile interne ale tarilor europene pe care o exercita Rusia. „Am cerut ministrilor sa sprijine cererea mea de crestere a resurselor umane si financiare pentru a combate propaganda si dezinformarea din strainatate“, a declarat presedinta diplomatiei europene Federica Mogherini. Ministrii au dat „unda verde“, ca raspuns la cererea Parlamentului European de suplimentare a fondurilor pentru a contracara campaniile de dezinformare si de atacuri cibernetice, si sa promoveze prezentarea obiectiva UE vecinilor sai in Balcanii de Vest. Cum se spune, tot patitu-I priceput!