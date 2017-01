Londra, paralizata de greva de la metrou

Milioane de londonezi au fost afectati ieri, de o noua miscare de protest a angajatilor transportului in subteran, care a inceput de duminica seara.

Majoritatea statiilor zonei 1 (centrul Londrei) a celui mai vechi metrou din lume (inaugurat in 1863) au fost inchise, ceea ce a generat ambuteiaje enorme in si in jurul capitalei britanice. Conflictul de munca (care dureaza de cativa ani) dintre regia Tranasport of London (TFL) si sindicate are la origine suprimarea unor posturi si inchiderea unor ghisee de bilete, masuri prevazute in cadrul programului de modernizare a retelei subterane. Grevistii au denuntat in special suprimarea acestor ghisee si inlocuirea lor cu distribuitoarea automate de bilete dar si eliminarea a 800 de posturi ”cruciale pentru siguranta statiilor”, masura care va transforma metroul intr-o ”capcana mortala”, potrivit secretarului general al puternicului sindicat RMT, Mick Cash. ”Am avut cazuri in care unii calatori au cazut pe sine si nu a existat personal pentru a gestiona acest tip de situatii”, a declarat acesta. Insa calatorii nu au fost dispusi sa inteleaga argumentele sindicalistilor, aratand ca distribuitoarele automate de bilete sunt folosite in mai toata lumea iar metroul londonez ”trebuie sa se adapteze noilor tehnologii”. Mai multe greve au avut loc dupa 2014 impotriva reformelor initiate de fostul primar conservator al Londrei, Boris Johnson. Succesorul laburist al acestuia, Sadiq Khan, a calificat aceasta noua greva ca ”total inutila”. ”Am acceptat argumentul ca este nevoie de mai mult personal la metrou. Am creat deja 200 de noi posturi si vrem continuarea dialogului cu sindicatele. Dar ce rost are greva? De ce nu rezolvam problemele pe cale amiabila?”, s-a intrebat Khan la BBC.